Arde Boca: Hugo Ibarra le respondió a Battaglia y no se guardó nada

Y además, remarcó su lugar de privilegio al frente del primer equipo de Boca y agregó: "Tengo que estar agradecido a esta dirigencia que me dio la posibilidad y él también debería estarlo, pero yo pienso de esta manera y no puedo poner en boca de él estas palabras".

"Yo no opinaría de un compañero de cosas de otra índole sobre ser técnico o no. Esté quién esté voy a apoyar como lo hice siempre", cerró.

Boca: qué dijo Sebastián Battaglia sobre Hugo Ibarra

El extécnico de Boca tuvo minutos de aire en Radio del Plata y opinó sin filtro sobre el presente de su sucesor. "No sé si está en el lugar que quería estar, es algo que tiene que ver él. Imagino que lo estará disfrutando o no, pero lo debe responder él. En su momento por ahí no se lo veía en este lugar, pensamos que mantendría otra función donde estaba más relajado. Nunca lo vi con intenciones de dirigir Primera, pero quizás su pensamiento cambió".

En la misma línea, analizó su vínculo con el actual entrenador de Boca y señaló: "Con Hugo ahora no tengo relación, antes tenía lo laboral de estar todo el día de estar en el club y haber compartido equipo pero hoy tiene la posibilidad de estar al frente del equipo y al mando de Boca".

Por último, habló sobre el delicado momento del equipo y le envió un mensaje a su colega: "Le diría que siga su intuición, su pensamiento y esté convencido de lo que hace. Lo que crea conveniente para el equipo, que lo pueda hacer".