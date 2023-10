Apostó $20 mil a que Lionel Messi ganaba el Balón de Oro, pero cometió un increíble error

Creía que era dinero fácil gracias a Lionel Messi y su octavo Balón de Oro, pero no se dio cuenta de un detalle.

"Messi paga 8 a que gana el balón de oro, real?", preguntó entre sus amigos, para confirmar que era cierto que por cada peso apostado, si el rosarino se hacía con el trofeo, él recibiría ocho.

Envalentonado y sin esperar respuestas, se tiró a la pileta y apostó $20 mil, con la esperanza de llevarse $160 mil con facilidad luego de que el capitán albiceleste recibiera su octavo trofeo entregado por la prestigiosa revista francesa L'Equipe. Sin embargo, cuando compartió el ticket, sus amigos se dieron cuenta del error.

"Nefasto", "Que no enseñan a leer en Balcarce?", "No se burlen, pueden tener un abuelo igual", fueron algunas de las respuestas de los jóvenes, quienes no podían creer lo que leían. Es que Ruiz había apostado $20 mil a que Messi ganaría el Balón de Oro... en 2024.

Ofuscado por la reacción de sus amigos el muchacho terminó saliendo del grupo. ¿Se pondrá un recordatorio para el Balón de Oro 2024?