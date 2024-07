Ángel Di María reveló las amenazas que recibió que alejaron su vuelta a Rosario Central

En diálogo con Rosario3, Di María expuso una intimidación de la que fue víctima y explicó el motivo por el cual no lo había revelado: "Una de las amenazas fue una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente , con una nota que decía que si volvía, la próxima cabeza sería la de mi hija Pía. Fue en la inmobiliaria de mi hermana, no salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron".

En tanto, marcó el rol de su familia en su objetivo de regresar al club: "Mi mujer estuvo todo el año metida a full para terminar y amueblar la casa, para hacer todo lo que es la mudanza, anotó las nenas en la escuela, se encargó de todo para que yo no hiciera nada. Las chicas contaban los días para venir a vivir con sus abuelos. Nosotros fuimos los que más sufrimos, porque antes que sea el sueño de cualquier hincha era el mío y de mi familia".

Di María Rosario Central Ángel Di María en Rosario Central.

En tal sentido, afirmó que pretende retirarse en la institución rosarina. "Los que no entienden es porque no se ponen un segundo en mi lugar, porque es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro. Lo dije y lo voy a decir mil veces más: quiero retirarme en Central, es mi sueño y el de mi familia volver", aseguró el futbolista de 36 años.

"Siempre tuve obstáculos en mi carrera y este es uno más. Seguiré intentándolo, seguiré luchando por el sueño. La vida es así. Yo voy a seguir intentándolo mientras las puertas sigan abiertas. La gente se confunde con dejar la Selección con mi retirada. Dejar la Selección no es decir 'me quiero retirar', sino dejar una parte de mi carrera. Pero eso no quiere decir que no esté vigente y es ahí donde la gente está confundida", agregó en esta línea.