La explosiva respuesta de Di María sobre su regreso a Rosario Central

El jugador de la Selección argentina Ángel Di María salió a desmentir una publicación en las redes sociales que indicaba su "cada vez más lejano regreso a Rosario Central" y denunció una campaña en su contra: " Porque no se la agarran con los que no quieren que vuelva" , explotó Fideo.

Con una publicación en Instagram, Di María se expresó por primera vez de su vuelta al club rosarino, tras la obtención de la Copa América 2024 y cargó contra el medio partidario Infocanaya, quien aseguraba que "Di María respondió que no podrá asistir" a un homenaje que hará el club a los campeones de América, en la próxima fecha frente a Sarmiento, por la Liga Profesional.

historia di maria La historia de Di María en Instagram.

De esta manera, el Canalla sólo reconocerá a Giovani Lo Celso, otro de las joyas que surgió del club, por la nueva conquista de la Copa América. La información del medio partidario determinó que Fideo "se encuentra en la ciudad hace algunos días y también fue invitado por la comisión directiva canalla para que se haga presente en el Gigante, pero respondió que no podrá asistir".

El mensaje en caliente no tiene nombres propios, pero lo cierto es que no cayó para nada bien en la dirigencia presidida por Gonzalo Belloso, uno de los que intenta desde hace tiempo seducirlo con su retorno.

La respuesta de Infocanaya no tardó en aparecer: "Ángel y Jorgelina. Con todo respeto. Me parece que deben manejarse mejor con la información. Hay un club con 100 mil socios y no sé cuantos hinchas esperando a lo que ustedes tengan para decir”, anunció.