Ángel Di María le puso fecha a su despedida de la Selección argentina

La agenda de nuevos objetivos de la Selección argentina comenzará en octubre próximo, cuando se diputen las primeras dos fechas de las Eliminatorias para Estados Unidos-Canadá- México.

En ese sentido, aseguró que siempre va a estar pendiente de la lista que saque Scaloni: “Uno está esperando siempre esa convocatoria, sabiendo que puede o no estar, nadie tiene el lugar asegurado”, subrayó durante una entrevista radial a D Sports y dejó en claro: “Queremos seguir estando en la Selección y en los clubes para seguir ganando títulos”.

Ángel Di María Twitter (@SLBenfica)

Además de las Eliminatorias, Argentina tiene en el horizonte disputar y tratar de conseguir el bicampeonato de la Copa América a disputarse en 2024, por lo que pensando en los jugadores que pueden nutrir al plantel, el rosarino consideró que “hay grandes jugadores que están saliendo” y señaló a Alejandro Garnacho como una de las promesas “por todo lo que estuvo haciendo en el United”. “Hay que darle lugar a las nuevas generaciones”, agregó.

garnacho gol.jpg

Ángel Di María le puso fecha de despedida a la Selección argentina

El actual jugador del Benfica reconoció que tras en este mercado de pases tuvo ofertas desde Arabia Saudita para continuar su carrera, sin embargo, se decidió volver a Benfica, club que le abrió las puertas desde su llega a Europa.

“Me llamaron de Arabia, tuve muchas conversaciones, la tentación son los números que manejan, son increíbles sinceramente. Pero elegí con el corazón. Quería que mi familia fuera feliz en Europa y no ir a un lugar donde no lo fueran. Gente cercana me dijo que vivir ahí no es nada fácil. Uno puede ganar lo que ganaría en cinco carreras, pero elegí con el corazón”, reconoció en una entrevista con D Sports Radio.

Ángel Di María Jorgelina Cardoso Instagram

Si bien tiene la mente puesta en su regreso al fútbol portugués no saca de vista los objetivos de la Selección. “Creo que la idea de Scaloni y el cuerpo técnico será seguir por este camino, el de la posesión y el de meter al rival en su arco. Después de la Copa América el equipo se soltó: no importa qué minuto del partido sea, siempre juega igual, no se desespera”, remarcó.

Al mismo tiempo no dejó en claro de cuál es su vínculo con la camiseta albiceste a futuro: “De acá a la Copa América es el plazo en la Selección”.

Por último, en referencia a la histórica final del 18 de diciembre pasado ante Francia, en la que la Selección sufrió desde el empate hasta los penales, Di María dijo: “La vi una sola vez en diciembre, no sé si el 23 y 24. Apareció mientras cambiaba los canales y la vi hasta el minuto 70. Cuando arrancaron los goles de Mbappé la pasé a los penales y los festejos. Habíamos hecho los mejores 70 minutos de la Selección Argentina”.