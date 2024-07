Amateurismo vs. profesionalismo: el debate de Agustín Fraga, que sueña en París 2024

Sabor amargo: la Sub 23 perdió con Guinea a días de debutar en los Juegos Olímpicos

Los Pumas 7s medalla de bronce Tokyo 2020 Los Pumas 7s ganaron una histórica medalla de bronce Tokyo 2020. Argentina.gov

Si bien la puntuación es igual que su homónimo de 15, con 5 puntos por try, 2 puntos por conversión y 3 puntos por un drop goal o un tiro libre; se juega solamente en 14 minutos, es decir, dos tiempos de 7.

Estas reglas elevan la exigencia de los jugadores al máximo, sobre todo para quienes ponen el cuerpo. En nuestro país, la reglamentación es aún más particular. Así lo explicó Fraga: "La mayoría de los jugadores que hoy viajan con el plantel están contratados por la UAR, lo que lamentablemente nos imposibilita para jugar en un club".

"Acá el rugby en Argentina es amateur, así que no tenemos la posibilidad de jugar en el club los fines de semana para tener rodaje. De todos modos nos aporta un plus económico y te obliga a tener una responsabilidad mayor. Todos queremos aprovechar esta oportunidad", agregó el olímpico. A diferencia del resto de los deportistas de la delegación, ellos no cobran becas del Enard.

Agustín Fraga entrenamiento Agustín Fraga en los entrenamientos físicos. Joel Coroleu | C5N

De todos modos, hoy Fraga es uno de los casi indispensables para Gómez Cora, quien lo incluyó en la nómina final para buscar superar el metal obtenido durante los Juegos de Tokyo 2020. En aquel entonces, Los Pumas 7s lograron la medalla de bronce, algo histórico para el seleccionado nacional.

Ilusionado pero cauto, el joven palpitó lo que se viene para París 2024. "Las expectativas son las más altas, muy grandes. Queremos ganar el oro, sabemos que somos capaces y estamos en condiciones de hacerlo. Es muy posible, pero hay que trabajar desde la humildad. Bien abajo para terminar bien arriba".