Alex Albon elogió a Franco Colapinto: "Lo veremos de regreso en la Fórmula 1"

Las nueve carreras que Franco Colapinto disputó en la Fórmula 1 durante este año dejaron un balance positivo, más allá de no haber podido asegurar un lugar en la grilla de 2025. El joven de 21 años sorprendió a las autoridades de las escuderías y también a los pilotos, entre ellos al tailandés Alex Albon, quien fue su compañero en Williams Racing .

El oriundo de Pilar sumó cinco puntos, producto de un octavo puesto en el circuito callejero de Bakú -Azerbaiján- y el décimo lugar en Austin, Estados Unidos. "Para ser justos, hizo un muy buen trabajo en Bakú y Singapur, y no eran pistas fáciles para conducir (..) En términos de tiempo, creo que fue perfecto que llegara cuando el auto estaba en su momento más competitivo y posiblemente más fácil de conducir que ahora", explicó Albon al medio Motorsport.

Durante sus declaraciones, el deportista asiático expuso los inconvenientes que sufrieron los Williams en las últimas competencias como Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi: "El auto se volvió complicado de manejar hacia el final de la temporada. Yo tampoco tuve un cierre fantástico, y eso no siempre depende del piloto. Creo que el equipo reconoce lo bueno que es Franco. Espero que no se le juzgue por las últimas carreras. No lo merece”.

Colapinto fue premiado por la Fórmula 1

Franco Colapinto Fernando Alonso Austin

Franco Colapinto fue distinguido por la Fórmula 1 con el premio al mejor adelantamiento del año, gracias a una espectacular maniobra sobre el español Fernando Alonso, excampeón mundial, durante el Gran Premio de Estados Unidos.

La destacada acción del argentino tuvo lugar durante el mes de octubre, cuando terminó 10°, lo que le permitió sumar un punto en el circuito de las Américas de Austin.