Red Bull anunció a Liam Lawson como reemplazante de Checo Pérez: qué pasará con Colapinto en 2025

Lawson, de 22 años, arrancó en las últimas seis carreras de la temporada 2024 al volante de un Racing Bull, escudería satélite de Red Bull, como reemplazante de emergencia de Daniel Ricciardo, removido por sus irregulares resultados.

“Siempre ha sido un sueño para mí, es algo que he querido y por lo que he trabajado desde los ocho años”, destacó en un comunicado quien debutó en la máxima categoría en 2023 en la escudería AlphaTauri, rebautizada como Racing Bulls en la temporada 2024.

Al mismo tiempo aseguró estar “muy entusiasmado por la idea de trabajar junto a Max (Verstappen) y de aprender de un campeón del mundo”: “No tengo ninguna duda de que aprenderé de su experiencia. Tengo ganas de que llegue”.

Embed - Oracle Red Bull Racing on Instagram: "Stepping up Welcome to Oracle Red Bull Racing, @LiamLawson30 #F1 #RedBullRacing #LiamLawson #VCARB"