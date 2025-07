Fecha confirmada: cuándo se jugará la Finalissima entre la Selección argentina y España

Esto se dará solo si la Selección española clasifica al Mundial 2026, que todavía no está confirmado, pero si llega a tener que disputar el repechaje, se pospondrá. Las únicas fechas disponibles que quedaría, en tal caso, serán muy cerca del certamen mundialístico, algo que ningún equipo quiere.

finalisima.jpg Argentina y España se enfrentarán en la Finalissima 2025. Twitter

Todavía no está definida la sede del partido que enfrentará por primera vez a Lionel Messi y Lamine Yamal, pero se especula que podría jugarse en Londres, aunque también aparecieron fuertes la de Qatar y Arabia Saudita.

En la última Finalissima, la Selección argentina de Lionel Scaloni venció 3 a 0 a Italia en Wembley con goles de Ángel Di María, Lautaro Martínez y Paulo Dybala.

La FIFA anunció la venta de entradas para el Mundial 2026: cuándo comienza la primera etapa

En menos de un año, la Selección argentina defenderá el título mundial conseguido en Qatar 2022 en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni genera una gran expectativa entre los hinchas y se espera que muchos argentinos viajen a alentar al plantel que, seguramente, encabezará el capitán Lionel Messi.

Dentro de 332 días se llevará a cabo el partido inaugural y la sede elegida fue el mítico estadio Azteca de Ciudad de México, donde Argentina se consagró en 1986 con el liderazgo de Diego Armando Maradona. Por esa razón, la FIFA dio a conocer que el programa de venta de entradas tendrá su punto de inicio el 10 de septiembre.

"Tras la celebración del Mundial de Clubes FIFA en Estados Unidos, que ha sido un éxito rotundo, la expectativa para la Copa Mundial de la FIFA 26 no deja de crecer. Queremos dar la bienvenida al mundo de nuevo en Norteamérica durante el certamen deportivo más importante del mundo", aseguró el presidente del organismo, el suizo Gianni Infantino.

copa del mundo

La FIFA no brindó detalles sobre la cantidad de tickets que habrá en el expendio, aunque sí aclaró los medios que podrán utilizar los fanáticos del fútbol: "Debido a la gran demanda prevista, las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26 se venderán en fases. Si no lo han hecho ya, se invita a los seguidores a entrar en FIFA.com y manifestar su interés. Cuando se inscriban, los aficionados que no dispongan de una FIFA ID deberán crear una".

El ente rector del fútbol mundial detalló que habrá diferentes rondas del expendio desde el 10 de septiembre hasta el domingo 19 de julio de 2026, cuando se jugará la final en Nueva Jersey. Sin embargo, desde la FIFA aclararon que "las fases podrán variar en cuanto a los procesos de compra, los métodos de pago y los tipos de entradas".