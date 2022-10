Agustín Rossi tras el título de Boca: "Este equipo se acostumbró a ganar"

Luego comentó que "el Cali (Carlos Izquierdoz) era muy importante para nosotros", recordando lo que fue la polémica salida del defensor de Boca en julio de este año. El exjugador de Lanús realizó un balance del campeonato que tuvo su equipo: "Hicimos un gran torneo. Esta es la recompensa por todo el año que trabajamos y nos esforzamos. Damos todo no sólo por nosotros, sino también por nuestras familias que nos acompañan siempre.

Rossi profundizó en la importancia de haber tenido un plantel "unido": "El grupo siempre estuvo así más allá de lo que se pudo haber dicho. Nuestra fortaleza genera estas cosas. Estamos muy contentos". El arquero es una de las figuras del Xeneize y sobre su momento afirmó: "Haber cumplido 150 partidos con este equipo es un privilegio. Este es el sexto título que gano con este club en 6 años".

Para cerrar, al jugador se le consultó por la novela de si continuará en el club de La Ribera, aunque al responder no dio muchos detalles: "Siempre dije lo mismo, pero no depende solamente de mí" y también habló de las sospechas de que River e Independiente podían no brindar su máximo nivel para perjudicar a sus respectivos clásicos rivales: "Es un partido de fútbol. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Si el resto ayudaba, era lo mismo".

Los muy buenos números de Rossi con Boca