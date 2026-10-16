Max Verstappen protagonizó un choque con un piloto argentino durante las prácticas del GT World Challenge El conductor europeo debió dar explicaciones tras una colisión en pista que dejó envuelto a un representante de nuestro país. Por Agregar C5N en









El famoso corredor tuvo un encontronazo con un piloto argentino.

Aprovechando el receso de la Fórmula 1, el tricampeón Max Verstappen mantuvo su ritmo de competencia al sumarse a las actividades del GT World Challenge Europe en la ciudad de Portimão, Portugal. Durante la primera tanda de ensayos libres en el trazado portugués, el referente de Red Bull se vio involucrado en un insólito incidente sobre la pista al impactar contra el auto del piloto argentino Ezequiel Pérez Companc, provocando revuelo en el ámbito del automovilismo internacional.

Max Verstappen ya rueda esta mañana en Portimão. El neerlandés se ha encontrado tráfico y su reacción tampoco deja indiferente a nadie (). #GTWorldEurope https://t.co/SvhHVpmxPL — SoyMotor.com (@SoyMotor) October 16, 2026 El choque se produjo cuando el vehículo del deportista neerlandés tocó con la parte delantera al coche de Pérez Companc en el ingreso a una variante, provocando que la unidad del argentino realizara un trompo y quedara posicionada en sentido contrario. Tras la brusca maniobra, la estrella de la categoría reina sobrepasó al corredor albiceleste mientras manifestaba su enfado al aire, situación que derivó en una investigación oficial por parte de las autoridades deportivas, evaluando una sanción para el evento del sábado.

El conductor europeo arribó a esta cita tras adjudicarse la victoria en el Gran Premio de Singapur y compite en el certamen al mando de un Mercedes-AMG GT3 perteneciente a su propia estructura, Verstappen Racing, la cual integra junto al británico Chris Lulham y Ben Barnicoat. Por su parte, el referente nacional, que cosecha 20 unidades y se ubica en la posición 18° de la tabla general, afronta en suelo lusitano la jornada de cierre de una exigente temporada dentro del calendario deportivo.

Qué es el GT World Challenge Europe El GT World Challenge Europe representa uno de los certámenes más prestigiosos y competitivos dentro del automovilismo de velocidad a nivel internacional. Esta categoría destaca por albergar en su grilla a superdeportivos con homologación GT3 de las firmas más icónicas del planeta, entre las que sobresalen Ferrari, Porsche, Mercedes-AMG, BMW y Lamborghini. El torneo recorre trazados emblemáticos del continente europeo y reúne a pilotos de primer nivel mundial junto a estructuras oficiales de las principales casas automotrices.

El campeonato continental estructura su calendario oficial en dos modalidades bien diferenciadas para medir el talento de los competidores y el rendimiento de las máquinas. Por un lado, la Sprint Cup propone competencias de formato breve cargadas de máxima intensidad en pista, mientras que la Endurance Cup impone un desafío de resistencia extrema en eventos de larga duración que ponen a prueba tanto a los pilotos como a la confiabilidad mecánica de los vehículos en escenarios legendarios.

Cronograma del GT World Challenge en Portugal Tras dar por concluidas las primeras tandas de entrenamientos en pista, la actividad oficial del certamen internacional entra en su fase definitoria sobre el asfalto lusitano. La grilla de partida comenzará a delinearse durante la jornada de este viernes 16 de octubre a partir de las 13:55 horas, momento en que las máquinas saldrán a rodar para disputar la prueba de clasificación oficial. El plato fuerte de la fecha tendrá lugar durante el fin de semana con la competencia principal en Portimão. La carrera decisiva está programada para el sábado 17 de octubre desde las 13:00 horas, en una exigente prueba de resistencia de tres horas de duración que determinará a los ganadores en el cierre del calendario deportivo.