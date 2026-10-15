Lisandro Martínez pidió perdón y se reunió con dirigentes del Manchester United: "Pudimos hablar" Luego de cuestionar el mercado de pases y la estructura deportiva, el defensor contó que conversó con Michael Carrick y los directivos. Calificó el encuentro como "muy positivo" y atribuyó sus dichos a la frustración por la derrota ante Atlético de Madrid, en un momento y lugar inadecuados. Por Agregar C5N en









Lisandro Martínez resolvió su conflicto el Manchester United. Web

El defensor argentino Lisandro Martínez pidió disculpas este jueves a través de redes sociales y calmó las aguas sobre su futuro en el Manchester United, luego de reunirse con el entrenador Michael Carrick y miembros de la dirigencia tras sus críticas por la planificación deportiva del club después de la derrota ante Atlético de Madrid.

En un mensaje que difundió en Instagram, el campeón del mundo contó que la charla permitió "intercambiar opiniones y hablar abiertamente sobre lo sucedido después del partido". También asumió que la caída y el enojo condicionaron su reacción, por lo que reconoció que eligió "un momento y lugar que quizás no fueron los adecuados".

Lisandro Martínez pidió disculpas a través de Instagram y llevó tranquilidad sobre su futuro en el Manchester United. Getty Images Martínez también admitió que sus dichos no ayudaron al grupo y buscó cerrar la controversia con un mensaje de unidad: "Nuestro club rinde al máximo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello", expresó, antes de asegurar que el plantel está "totalmente centrado en ganar juntos".

La tensión surgió tras la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid, cuando Martínez reclamó refuerzos y cuestionó la estructura deportiva. "Esperaba más inversiones en el mercado de verano. Espero más de nuestro director de fútbol. Si no cambian, la próxima temporada va a ser un gran problema", había advertido tras el encuentro.

Además, el argentino cuestionó la falta de cambios en otras áreas de la institución y apuntó contra la responsabilidad de quienes toman decisiones deportivas. "Siguen cambiando entrenadores, pero ¿qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás", escribió tras la derrota en Champions League.