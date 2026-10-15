15 de octubre de 2026 Inicio
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Lisandro Martínez pidió perdón y se reunió con dirigentes del Manchester United: "Pudimos hablar"

Luego de cuestionar el mercado de pases y la estructura deportiva, el defensor contó que conversó con Michael Carrick y los directivos. Calificó el encuentro como "muy positivo" y atribuyó sus dichos a la frustración por la derrota ante Atlético de Madrid, en un momento y lugar inadecuados.

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Lisandro Martínez resolvió su conflicto el Manchester United. 

Lisandro Martínez resolvió su conflicto el Manchester United. 

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El defensor argentino Lisandro Martínez pidió disculpas este jueves a través de redes sociales y calmó las aguas sobre su futuro en el Manchester United, luego de reunirse con el entrenador Michael Carrick y miembros de la dirigencia tras sus críticas por la planificación deportiva del club después de la derrota ante Atlético de Madrid.

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En un mensaje que difundió en Instagram, el campeón del mundo contó que la charla permitió "intercambiar opiniones y hablar abiertamente sobre lo sucedido después del partido". También asumió que la caída y el enojo condicionaron su reacción, por lo que reconoció que eligió "un momento y lugar que quizás no fueron los adecuados".

Lisandro Martínez pidió disculpas a través de Instagram y llevó tranquilidad sobre su futuro en el Manchester United.

Lisandro Martínez pidió disculpas a través de Instagram y llevó tranquilidad sobre su futuro en el Manchester United.

Martínez también admitió que sus dichos no ayudaron al grupo y buscó cerrar la controversia con un mensaje de unidad: "Nuestro club rinde al máximo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello", expresó, antes de asegurar que el plantel está "totalmente centrado en ganar juntos".

La tensión surgió tras la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid, cuando Martínez reclamó refuerzos y cuestionó la estructura deportiva. "Esperaba más inversiones en el mercado de verano. Espero más de nuestro director de fútbol. Si no cambian, la próxima temporada va a ser un gran problema", había advertido tras el encuentro.

Además, el argentino cuestionó la falta de cambios en otras áreas de la institución y apuntó contra la responsabilidad de quienes toman decisiones deportivas. "Siguen cambiando entrenadores, pero ¿qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás", escribió tras la derrota en Champions League.

En su descargo, el defensor explicó que la derrota le provocó rabia y frustración, y señaló que su reacción estuvo ligada a la exigencia que siente al representar a una institución con la historia del United. En ese marco, asumió su parte de la responsabilidad: "Estos son estándares que todos debemos cumplir, empezando por mí".

Martínez remarcó que su objetivo personal no cambió desde su llegada al club: ganar y competir al máximo nivel, con un compromiso total con la camiseta. Sobre el trabajo conjunto, advirtió: "Creo en mis compañeros de equipo, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para ayudar a este club a avanzar".

El comunicado completo de Lisandro Martínez tras sus críticas al Manchester United

El mensaje de Lisandro Martínez tras reunirse con el entrenador y directivos del Manchester United.

El mensaje de Lisandro Martínez tras reunirse con el entrenador y directivos del Manchester United.

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