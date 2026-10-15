Lisandro Martínez pidió perdón y se reunió con dirigentes del Manchester United: "Pudimos hablar"

El defensor argentino Lisandro Martínez pidió disculpas este jueves a través de redes sociales y calmó las aguas sobre su futuro en el Manchester United, luego de reunirse con el entrenador Michael Carrick y miembros de la dirigencia tras sus críticas por la planificación deportiva del club después de la derrota ante Atlético de Madrid.
En un mensaje que difundió en Instagram, el campeón del mundo contó que la charla permitió "intercambiar opiniones y hablar abiertamente sobre lo sucedido después del partido". También asumió que la caída y el enojo condicionaron su reacción, por lo que reconoció que eligió "un momento y lugar que quizás no fueron los adecuados".
Lisandro Martínez pidió disculpas a través de Instagram y llevó tranquilidad sobre su futuro en el Manchester United.
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Martínez también admitió que sus dichos no ayudaron al grupo y buscó cerrar la controversia con un mensaje de unidad: "Nuestro club rinde al máximo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello", expresó, antes de asegurar que el plantel está "totalmente centrado en ganar juntos".
La tensión surgió tras la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid, cuando Martínez reclamó refuerzos y cuestionó la estructura deportiva. "Esperaba más inversiones en el mercado de verano. Espero más de nuestro director de fútbol. Si no cambian, la próxima temporada va a ser un gran problema", había advertido tras el encuentro.
Además, el argentino cuestionó la falta de cambios en otras áreas de la institución y apuntó contra la responsabilidad de quienes toman decisiones deportivas. "Siguen cambiando entrenadores, pero ¿qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás", escribió tras la derrota en Champions League.
En su descargo, el defensor explicó que la derrota le provocó rabia y frustración, y señaló que su reacción estuvo ligada a la exigencia que siente al representar a una institución con la historia del United. En ese marco, asumió su parte de la responsabilidad: "Estos son estándares que todos debemos cumplir, empezando por mí".
Martínez remarcó que su objetivo personal no cambió desde su llegada al club: ganar y competir al máximo nivel, con un compromiso total con la camiseta. Sobre el trabajo conjunto, advirtió: "Creo en mis compañeros de equipo, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para ayudar a este club a avanzar".
El comunicado completo de Lisandro Martínez tras sus críticas al Manchester United
El mensaje de Lisandro Martínez tras reunirse con el entrenador y directivos del Manchester United.