7 de octubre de 2026 Inicio
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Acusan a Mancuso de vender títulos truchos de director técnico a Roberto Carlos, Diego Lugano y otras estrellas sudamericanas

La investigación del portal brasileño UOL reveló que Alejandro Mancuso entregaba diplomas de entrenador a figuras del fútbol de Sudamérica, a cambio de veinte mil dólares, sin realizar los estudios correspondientes.

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Alejandro Mancuso

Alejandro Mancuso, ex jugador del seleccionado argentino

El ex ayudante de Diego Maradona en la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010 está envuelto en un escándalo que involucra a varios jugadores brasileños, uruguayos y peruanos de renombre.

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El medio brasileño sostuvo que Mancuso -posee audios del exjugador de Boca y Flamengo reconociéndolo- había emitido más de 40 licencias: “Tenemos curso normal, que demora casi tres años. Y tenemos curso urgente, con cuatro licencias, carnet y diploma, en una semana o diez días como máximo” ofertaba a los interesados.

Para aquellos que se mostraban interesados la propuesta era realizar lo que Mancuso llamaba "trámite urgente" que en realidad era “un camino paralelo para conseguir certificados falsos de entrenador, sin cumplir el proceso regular de formación”, como explicó la periodista Joanna De Assis.

Mancuso negó las acusaciones y se mostró ajeno a la operatoria asegurando que no forma parte de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), que es la que validaba los títulos.

“Muchos brasileños me llaman. ¿Por qué? Porque soy un tipo muy conocido en Brasil, ¿sabés? Y me preguntan cómo se hace, cómo se consigue. Yo paso el contacto de la federación para que llamen directo. Yo no estoy en la federación, yo no soy parte de la federación", señaló el ex mediocampista .

Quien fuera el hombre de confianza de Diego Maradona -y con quien terminó peleado- reaccionó con firmeza a las acusaciones afirmando que “no existe eso" y que los futbolistas que lo señalan a él, mienten: “Ahí les tenés que preguntar a ellos. Yo solo facilito, si me preguntan cómo hay que hacer, nada más”.

Los jugadores involucrados

Thiago Silva, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Petkovic y Paulinho son algunos de los nombres más conocidos que recibieron el carnet de Mancuso.

ATFA es la asociación utilizada por el ex integrante del seleccionado argentino para su supuesta estafa, entidad que en 2025 estaba liderada por el ex entrenador Salvador Pasini como Secretario General en reemplazo de Victorio Cocco. Pero la investigación de UOL indica que las licencias sospechadas tienen fecha de 2023 y cuentan con la firma de Cocco, quien para entonces ya había dejado su cargo en la entidad: “Muchas de las licencias tienen fecha de 2023 y llevan la firma de validación de Victorio Cocco, que dejó definitivamente la entidad en 2020. Una licencia expedida después de ese año no podría llevar sus credenciales”, explicó De Assis.

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