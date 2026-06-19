Mundial 2026: Lionel Scaloni evalúa modificaciones en la Selección argentina de cara al partido contra Austria

Después del abultado 3-0 ante Argelia en el debut, el entrenador baraja cambiar las piezas de cara a la segunda fecha del grupo J.

La Selección argentina ya dejó atrás el contundente triunfo sobre Argelia y puso el foco en su próximo compromiso por el Mundial 2026 . De cara al duelo del lunes frente a Austria, Lionel Scaloni analiza realizar algunas modificaciones en la formación titular, con el regreso de futbolistas habitualmente considerados piezas clave dentro de su esquema.

La Albiceleste inició la defensa del título con una sólida victoria por 3-0, impulsada por una actuación estelar de Lionel Messi , autor de los tres goles del encuentro. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que el desafío ante los austríacos exigirá mantener la intensidad y ajustar algunos detalles para afrontar un rival que también llega en alza tras vencer a Jordania por 3-1 en el debut.

Uno de los cambios más probables aparece en el lateral derecho. Nahuel Molina , que dejó atrás los problemas físicos que arrastraba en la previa del torneo, volvió a sumar minutos frente a Argelia y respondió satisfactoriamente. Por esa razón, el futbolista del Atlético de Madrid tendría grandes chances de recuperar su lugar en el once inicial en reemplazo de Gonzalo Montiel.

La otra variante que estudia Scaloni está vinculada al ataque. J ulián Álvarez, que ingresó durante el debut mundialista por Lautaro Martínez, podría volver desde el arranque. El delantero atraviesa la etapa final de su puesta a punto física y el cuerpo técnico considera que ya está en condiciones de asumir un rol más protagónico.

Las dudas también alcanzan al mediocampo. Thiago Almada fue titular en el estreno, pero su continuidad no está asegurada. Entre las alternativas que maneja el entrenador aparecen Giuliano Simeone y Nicolás González, dos jugadores con características distintas que podrían aportar mayor despliegue y amplitud por los costados.

Lionel Messi, con la intención de seguir rompiendo récords

Más allá de las posibles modificaciones, todas las miradas volverán a estar puestas en Lionel Messi. El capitán argentino atraviesa otro momento histórico de su carrera y llegará al encuentro con la posibilidad de transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Con los tres tantos convertidos ante Argelia, el rosarino alcanzó la marca del alemán Miroslav Klose y comparte con él la cima de la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo. Un nuevo gol frente a Austria le permitiría quedarse en soledad con un récord que parecía inalcanzable.

Argentina y Austria se enfrentarán este lunes desde las 14 en el Dallas Stadium por la segunda fecha del Grupo J. Una victoria podría dejar a la Selección muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final y, al mismo tiempo, seguir alimentando el sueño de retener la corona obtenida cuatro años atrás.