A qué hora juega Argentina vs. Argelia, en el debut del Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo La Albiceleste pone primera en la defensa del título logrado en Qatar 2022, en un certamen que ya tuvo grandes sorpresas. El entrenador Lionel Scaloni aseguró que "el equipo llega en un buen momento". Lionel Messi jugará de entrada y alcanzará el récord de disputar su sexto mundial. Por Agregar C5N en









Lionel Messi disputará su quinto Mundial.

La Selección argentina debutará este miércoles ante Argelia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, certamen donde comenzará a defender el título logrado en Qatar 2022 y buscará por primera vez un bicampeonato. Además, el estadio de Kansas City será el escenario donde Lionel Messi alcanzará un nuevo récord al disputar su sexta Copa del Mundo.

Argentina integra el grupo J con Jordania, Austria y los africanos, quienes regresan a la máxima cita mundialista luego de 12 años, en Brasil 2014.

El entrenador Lionel Scaloni brindó el lunes una conferencia de prensa donde, pese a no confirmar el equipo titular, dio indicios de que el capitán, Lionel Messi; y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, que se recupera de una fractura de uno de sus dedos, sean titulares esta noche.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni no confirmó el equipo titular. X (@Argentina) "Messi siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián Álvarez tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción. Emiliano Martínez está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar", explicó el oriundo de Pujato.

A qué hora se juega Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026 El encuentro será a las 22 (horario argentina) y el árbitro será Szymon Marciniak. Se tratará del segundo duelo que disputen ambos equipos ya que el único antecedente es el amistoso jugado en junio de 2007 en el Camp Nou de Barcelona, España, que terminó con victoria de la Albiceleste por 4 a 3.