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16 de junio de 2026 Inicio

A qué hora juega Argentina vs. Argelia, en el debut del Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

La Albiceleste pone primera en la defensa del título logrado en Qatar 2022, en un certamen que ya tuvo grandes sorpresas. El entrenador Lionel Scaloni aseguró que "el equipo llega en un buen momento". Lionel Messi jugará de entrada y alcanzará el récord de disputar su sexto mundial.

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Lionel Messi disputará su quinto Mundial. 

Lionel Messi disputará su quinto Mundial. 

La Selección argentina debutará este miércoles ante Argelia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, certamen donde comenzará a defender el título logrado en Qatar 2022 y buscará por primera vez un bicampeonato. Además, el estadio de Kansas City será el escenario donde Lionel Messi alcanzará un nuevo récord al disputar su sexta Copa del Mundo.

Hervé Renard había sido despedido de Arabia Saudita 55 días antes de empezar el Mundial 2026.
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Argentina integra el grupo J con Jordania, Austria y los africanos, quienes regresan a la máxima cita mundialista luego de 12 años, en Brasil 2014.

El entrenador Lionel Scaloni brindó el lunes una conferencia de prensa donde, pese a no confirmar el equipo titular, dio indicios de que el capitán, Lionel Messi; y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, que se recupera de una fractura de uno de sus dedos, sean titulares esta noche.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni no confirm&oacute; el equipo titular.&nbsp;

Lionel Scaloni no confirmó el equipo titular.

"Messi siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián Álvarez tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción. Emiliano Martínez está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar", explicó el oriundo de Pujato.

A qué hora se juega Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

El encuentro será a las 22 (horario argentina) y el árbitro será Szymon Marciniak. Se tratará del segundo duelo que disputen ambos equipos ya que el único antecedente es el amistoso jugado en junio de 2007 en el Camp Nou de Barcelona, España, que terminó con victoria de la Albiceleste por 4 a 3.

Cómo ver en vivo Argentina vs. Argelia por TV y streaming

El encuentro podrá ser visto por las señales de televisión abierta de Telefe, TV Pública y las señales de cable de TyC Sports y DSports. Además podrá seguirse por las plataformas de DGO, ESPN por el Plan Premium de Disney +, Paramount y Flow.

Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

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