A 20 años del debut y primer gol de Messi en un Mundial: de la Pulga que sorprendió al mundo al último baile

Con apenas 18 años, marcó el último tanto en lo que fue la goleada por 6 a 0 de Argentina ante Serbia y Montenegro. Este 16 de junio, pero con 38, el rosarino se prepara para disputar lo que será su última competencia mundialista de una carrera que cambió la historia del fútbol.

Messi debutó un 16 de junio en un Mundial y tendrá su debut en lo que marcará la despedida un mismo día, pero 20 años después

Hay fechas que marcan un antes y un después en la historia y paradójicamente o por cuestión del destino, días que coinciden: el 16 de junio de 2006, un joven de apenas 18 años, pelo largo y con el número 19 en la espalda, hacía su debut en el Mundial de Alemania con la camiseta de Argentina y, además, convertía su primer gol en dichas competencias mundialistas . Ahora, 20 años después, ese pibe, hoy de 38, llamado Lionel Messi, debutará en su sexto torneo mundialista y el que será su último baile .

Aquel 16 de junio de 2006, en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, esa pequeña Pulga ingresó desde el banco de suplentes para disputar su primer partido en una Copa del Mundo. Argentina ganaba 3 a 0 a Serbia y Montenegro con dos goles de Maxi Rodríguez y Esteban Cambiasso. Sin embargo, lo que estaba por suceder terminaría convirtiéndose en el comienzo de una de las historias más extraordinarias que haya escrito el fútbol.

A tan solo ocho días de cumplir los 19 años, Messi, que ya llevaba dos temporadas en Barcelona, había sido campeón Mundial Sub-20, donde se llevó el Balón de Oro y la Bota de Oro, ingresó faltando 15 minutos del final, reemplazando de La Fiera y no dejó pasar su oportunidad.

Tan solo 3 minutos dentro del campo de juego le bastaron para empezar a desplegar su magia y generar una conexión con Juan Román Riquelme: desbordó por izquierda y asistió Hernán Crespo , quien solo tuvo que empujarla bajo los tres palos y estampar el 4 a 0. Luego llegó el tanto de Carlos Tevez y con el 5 a 0 en el marcador, al partido parecía haber terminado, pero no. Aún quedaba un grito más: el grito de Leo.

A los 88 minutos, Román filtró el pase para el Apache, quien hizo una pared con Crespo y en la devolución habilitó a esa promesa del fútbol, quien controló, enganchó y definió cruzado para decretar el 6 a 0 definitivo y su primer gol en un Mundial, empezando a escribir así una historia llena de tropiezos, pero sin rendirse, y lo terminó modificando por gloria eterna.

Embed - El Primer Gol de Lionel Messi en un Mundial

“Siempre uno sueña con jugar todo el partido, hacer las cosas bien y hacer un gol, más en un Mundial. Ver la alegría de toda esta gente me hace muy feliz. Y cuando uno sueña, sueña en grande”, indicó postpartido.

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Aquella tarde parecía el inicio de algo grande. Lo que nadie sabía era cuán grande terminaría siendo. Aquel Mundial empezó con todos los laureles, pero terminó siendo el primer tropezón duro con la camiseta Albiceleste de muchos: eliminación por penales en los cuartos de final ante el anfitrión.

En Sudáfrica 2010, no convirtió tantos y la Argentina volvió a enfrentarse al mismo fantasma: perdió nuevamente en cuartos ante los alemanes por 4 a 0 con Diego Maradona como entrenador del equipo.

Brasil 2014 pareció ser apenas el inicio de lo que terminaría siendo los laureles que supo conseguir. Es que, en la fase de grupos, Argentina avanzó con puntaje ideal y el rosarino gritó sus únicos cuatro tantos de la cita mundialista en la primera instancia, pero la ilusión de la Copa fue arrebatada en la final: Alemania se quedó con el trofeo gracias al tanto de Mario Götze y las críticas volvieron a caer sobre la espalda del por entonces jugador de Barcelona.

messi brasil 2014

Durante años, el rosarino convivió con una carga imposible: ser comparado permanentemente con Maradona y cargar sobre sus hombros la necesidad de devolver a la Argentina a la cima del fútbol mundial. Por momentos pareció una misión imposible. Incluso llegó a anunciar su renuncia a la Selección tras la final perdida en Estados Unidos en 2016. “Se terminó para mí la Selección. Ya está”, fue la frase que se clavó como una daga en el corazón de muchos.

Cambió de opinión, aunque la historia todavía iba a seguir siendo injusta con él ya que tenía capítulos oscuros por escribir: en Rusia 2018 dio el presente y convirtió solo 1 tanto, en el debut de la victoria frente a Nigeria por 2 a 1. En octavos, se terminó el camino cuando la Selección se enfrentó a Francia y perdió 4 a 3.

Sin embargo, no iba a ser el final de la historia entre Messi y la camiseta celeste y blanca. Por suerte, el maleficio de los títulos se rompió cuando el equipo, ya de la mano de Lionel Scaloni conquistó la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima ante Italia en 2022 y el Mundial 2022.

En apenas un año y medio, Messi pasó de convivir con el peso de las críticas a convertirse definitivamente en el líder de la generación más exitosa de la historia reciente de la Selección. Qatar fue el momento de mayor inflación: marcó 7 goles lo que lo convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina en los Mundiales con 13 tantos en total y el 18 de diciembre de 2022 levantó la Copa del Mundo en Lusail.

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Lionel Messi y su último baile

Ya con 13 goles en su haber en Mundiales, Lionel Messi jugará su última Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá y podría romper otro record: está a tan solo 3 gritos de diferencia del máximo goleador de la historia de citas mundialistas, el alemán Miroslav Klose.

Ahora, 20 años después de aquel primer grito, el campeón del mundo volverá a jugar el torneo más importante del fútbol, lo que será su última presentación con la camiseta de la Argentina, pero con la misma ilusión y ganas de volver a coronarse.

Aquel joven que aprendía y empezaba a codearse con Juan Román Riquelme, Roberto Ayala, Javier Saviola y Hernán Crespo, entre otros, ahora lidera y es el guía de una nueva generación encabezada por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

Cuando la pelota vuelva a rodar, esta vez en Kansas City este 16 de junio, veinte años después de aquel primer gol, cada partido tendrá inevitablemente un aire de despedida porque ahora se prepara para cerrar la historia más grande que haya protagonizado un futbolista argentino.