6 de abril de 2026 Inicio
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Stellantis pone en marcha un parque solar en Córdoba

Es en la planta de Ferreyra, dónde se producen los Fiat Cronos y Titano y la RAM Dakota.

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Stellantis busca alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2038.
Stellantis busca alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2038.

Stellantis Argentina y la empresa energética 360Energy pusieron en funcionamiento un parque solar en el Polo Industrial Córdoba, en el marco de una estrategia orientada a incorporar energías renovables en sus operaciones productivas. El proyecto forma parte de un plan conjunto anunciado en 2024 que contempla una inversión de 100 millones de dólares y apunta a reducir la huella de carbono del complejo industrial, uno de los principales centros de producción automotriz del país, donde se producen el Fiat Cronos y las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota.

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Características del proyecto

El parque cuenta con una potencia instalada de 8 megavatios (MW) y está equipado con paneles solares fotovoltaicos bifaciales, que permiten captar radiación tanto de forma directa como reflejada. A su vez, incorpora sistemas de seguimiento solar (“trackers”) que optimizan la generación al acompañar el movimiento del sol durante el día. La producción estimada es de aproximadamente 16,7 GWh anuales. Esa energía se destinará al abastecimiento del Polo Industrial Córdoba, donde Stellantis fabrica los vehículos mencionados para abastecer al mercado local y para exportación.

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Abastecimiento energético combinado

El esquema no se limita a la generación local. La energía producida por el parque se complementa con suministro proveniente de otros proyectos renovables de 360Energy, en particular desde La Rioja, a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). Este modelo permite a la compañía incrementar progresivamente la proporción de energía limpia en su consumo total, sin depender exclusivamente de una única fuente o instalación.

Objetivos y contexto

La iniciativa se inscribe en la estrategia global de Stellantis, que tiene como meta alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2038. En ese marco, la incorporación de energías renovables en plantas industriales es uno de los ejes centrales. A nivel local, el proyecto también se vincula con la necesidad de mejorar la eficiencia energética y reducir costos operativos en un contexto donde la energía representa una variable relevante para la industria.

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la RAM Dakota es uno de los vehículos producidos en la planta de Córdoba.

la RAM Dakota es uno de los vehículos producidos en la planta de Córdoba.

Un paso dentro de un proceso más amplio

Si bien el parque solar aporta una porción del consumo total del complejo, su implementación marca un avance en la diversificación de la matriz energética de la compañía en Argentina. El desarrollo refleja una tendencia creciente en el sector industrial, donde las empresas comienzan a combinar generación propia con contratos de abastecimiento renovable para avanzar hacia esquemas más sostenibles y previsibles.

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