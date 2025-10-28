28 de octubre de 2025 Inicio
Mercedes-Benz eligió al mejor conductor de camiones Actros del país

El Concurso de Conductores Actros, organizado por Mercedes-Benz Camiones y Buses, reunió a los diez choferes más destacados de la Argentina.

Mercedes-Benz Actros.

En un encuentro cargado de emoción, técnica y orgullo profesional, Mercedes-Benz Camiones y Buses coronó a Cristian Martínez, de la empresa Transporte Ibarra (Zárate, provincia de Buenos Aires), como el mejor conductor del camión Actros en el país. La final del Concurso de Conductores Actros reunió a los diez choferes más destacados de la Argentina, seleccionados por su desempeño en la plataforma digital Fleetboard, que evalúa parámetros de eficiencia, seguridad y anticipación al conducir.

Durante la competencia, los finalistas se pusieron al mando del Mercedes-Benz Actros, un vehículo insignia de la marca, reconocido por su tecnología avanzada, confort y sistemas de asistencia como el Active Brake Assist 5, la MirrorCam, el control de carril y el puesto de conducción digital Multimedia Cockpit, además de la gestión inteligente de flotas mediante Fleetboard.

Cristián Martinez, ganador del Concurso.

Este premio significa mucho más que un reconocimiento personal. Es el reflejo de años de esfuerzo, de madrugadas en la ruta y de manejar con respeto y responsabilidad. Hoy me llevo el orgullo de representar a tantos compañeros que hacen del transporte una vocación”, expresó Martínez tras recibir su trofeo.

La jornada se dividió en dos etapas: por la mañana, los participantes enfrentaron tres pruebas de conocimiento y maniobras de precisión, y por la tarde, los tres mejores pasaron a la final con desafíos como Slalom al límite, Dominando obstáculos y Precisión al volante, que pusieron a prueba su control, exactitud y reflejos. “Este concurso es mucho más que una competencia: es una forma de visibilizar el trabajo silencioso y fundamental de quienes conducen con profesionalismo y eficiencia”, destacó Paula Díaz, Gerenta de Servicios al Cliente y Conectividad de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Los tres mejores del Concurso junto a autoridades de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

