Mercedes-Benz eligió al mejor conductor de camiones Actros del país El Concurso de Conductores Actros, organizado por Mercedes-Benz Camiones y Buses, reunió a los diez choferes más destacados de la Argentina.







Mercedes-Benz Actros.

En un encuentro cargado de emoción, técnica y orgullo profesional, Mercedes-Benz Camiones y Buses coronó a Cristian Martínez, de la empresa Transporte Ibarra (Zárate, provincia de Buenos Aires), como el mejor conductor del camión Actros en el país. La final del Concurso de Conductores Actros reunió a los diez choferes más destacados de la Argentina, seleccionados por su desempeño en la plataforma digital Fleetboard, que evalúa parámetros de eficiencia, seguridad y anticipación al conducir.

Durante la competencia, los finalistas se pusieron al mando del Mercedes-Benz Actros, un vehículo insignia de la marca, reconocido por su tecnología avanzada, confort y sistemas de asistencia como el Active Brake Assist 5, la MirrorCam, el control de carril y el puesto de conducción digital Multimedia Cockpit, además de la gestión inteligente de flotas mediante Fleetboard.

mbenz-ganador Cristián Martinez, ganador del Concurso.

“Este premio significa mucho más que un reconocimiento personal. Es el reflejo de años de esfuerzo, de madrugadas en la ruta y de manejar con respeto y responsabilidad. Hoy me llevo el orgullo de representar a tantos compañeros que hacen del transporte una vocación”, expresó Martínez tras recibir su trofeo.

La jornada se dividió en dos etapas: por la mañana, los participantes enfrentaron tres pruebas de conocimiento y maniobras de precisión, y por la tarde, los tres mejores pasaron a la final con desafíos como Slalom al límite, Dominando obstáculos y Precisión al volante, que pusieron a prueba su control, exactitud y reflejos. “Este concurso es mucho más que una competencia: es una forma de visibilizar el trabajo silencioso y fundamental de quienes conducen con profesionalismo y eficiencia”, destacó Paula Díaz, Gerenta de Servicios al Cliente y Conectividad de Mercedes-Benz Camiones y Buses.