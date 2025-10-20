27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El regreso de un mito: cómo es y cuánto sale el nuevo 600 Hybrid que lanza Fiat en Argentina

Es el primer vehículo electrificado de la marca italiana en el país. Equipamiento y precio confirmado.

Por
Representa una nueva etapa en la historia de la marca.

Representa una nueva etapa en la historia de la marca.

Fiat anunció el inicio de la comercialización en Argentina del Nuevo 600 Hybrid, su primer vehículo electrificado disponible en el mercado local. Este modelo representa una nueva etapa en la historia de la marca, que celebra los 70 años del legendario 600, reinterpretado ahora bajo los valores de la movilidad sostenible, el diseño italiano y el espíritu urbano.

honda le da una segunda oportunidad a su suv compacto
Te puede interesar:

Honda le da una segunda oportunidad a su SUV compacto

Motor, Transmisión y sistema híbrido

El nuevo 600 Hybrid equipa un motor 1.2L de tres cilindros turbo que trabaja en conjunto con una batería de iones de litio de 48V. Su sistema híbrido entrega 145 CV y 230 Nm de torque, gestionados por una caja automática e-DCT de doble embrague y seis velocidades, con paddle shifters. Gracias a esta combinación, el modelo acelera de 0 a 50 km/h en apenas 4,4 segundos y logra un consumo promedio de solo 4,8 litros cada 100 km.

Este sistema híbrido permite circular en modo completamente eléctrico en maniobras urbanas, arranques o maniobras de estacionamiento. Además, recupera energía en frenadas o descensos, optimizando la autonomía y reduciendo el uso de combustible.

Con una longitud de 4,17 metros, el Nuevo Fiat 600 Hybrid combina dimensiones compactas con un amplio espacio interior y un baúl de 385 litros.

Fiat-600-hibrido-2025-
Combina dimensiones compactas con un amplio espacio interior.

Combina dimensiones compactas con un amplio espacio interior.

Confort y Seguridad

Estará disponible en los colores Naranja Sole, Azul Acqua, Azul Passione, Crema Capuccino y Blanco Gelatto. En el exterior se destacan las llantas de aleación de 17”, luces full LED, espejos y alerón en negro piano.

El interior cuenta con climatizador digital, tapizados en tela, cargador inalámbrico, central multimedia de 10” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y tablero digital de 7”. También incorpora múltiples portaobjetos, volante multifunción en cuero y seis parlantes.

En materia de seguridad, el Nuevo 600 Hybrid llega con seis airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye control crucero, mantenimiento de carril, detección de señales de tránsito, frenado autónomo de emergencia, detector de fatiga del conductor, asistencia de arranque en pendiente (Hill Holder), y sistema de estacionamiento 360º con cámara trasera.

Fiat-600-hibrido-2025---
Llega con seis airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción.

Llega con seis airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción.

Garantía y precio

Fiat ofrece para el 600 Hybrid una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Su precio en el mercado argentino es de u$s34.500.

Fiat-600-hibrido-2025-1
Su precio en el mercado argentino es de u$s34.500.

Su precio en el mercado argentino es de u$s34.500.

Noticias relacionadas

Los visitantes son testigos de la fusión entre tecnología de punta y arte tradicional.

Chery busca redefinir el futuro de la movilidad

Rating Cero

Cuáles son estos dos nuevos títulos imperdibles de Netflix.
play

Acaban de llegar a Netflix, son películas basadas en hechos reales y son espectaculares

El actor británico se aisló durante la filmación para reproducir el entorno emocional del verdadero Gein.

La impresionante transformación de Charlie Hunnam para interpretar a Ed Gein en "Monstruo": 14 kilos menos

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

últimas noticias

En el mes de noviembre habrá varios Feriados, pero sólo uno a nivel nacional

Confirmado: el primer feriado de noviembre 2025 será fin de semana largo

Hace 4 minutos
La N roja volvió a estremecer al público con una serie basada en un caso policial real que superó la ficción.

Este caso de un acosador virtual tuvo un final inesperado y hasta Netflix hizo una serie sobre ello: cómo fue

Hace 9 minutos
Córdoba tiene un maravilloso lugar con cascadas para refrescarse durante los días de calor.

Viajar a Córdoba: el lugar maravilloso donde las cascadas refrescan en los días de mucho calor

Hace 21 minutos
Oscar DOlivo tiene 104 años y fuerte interés en la participación política.

Córdoba: tiene 104 años y no pudo votar porque lo eliminaron del padrón

Hace 27 minutos
La región ofrece una experiencia de turismo gastronómico, con queserías y dulcerías típicas cercanas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino perfecto para recorrer estancias y queserías

Hace 30 minutos