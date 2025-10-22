Honda le da una segunda oportunidad a su SUV compacto Se trata del WR-V, que pasó hace años por el mercado nacional con poco éxito, pero ahora llega renovado, con una mejor oferta de diseño y equipamiento. Por







Honda vuelve a apostar con fuerza en el segmento de los SUVs compactos. El nuevo WR-V, recientemente presentado en Brasil, llegará a la Argentina en los próximos meses como parte de la estrategia regional de la marca para recuperar presencia en uno de los nichos más competitivos del mercado. Después de renovar modelos como el ZR-V, el CR-V y los híbridos de la familia Civic, la compañía japonesa había quedado sin un exponente en el nivel de entrada tras la discontinuación del Fit, un modelo muy querido por el público local.

El WR-V fue desarrollado sobre la plataforma del nuevo Honda City, dejando atrás la base del Fit. Mide 4,32 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,65 metros, medidas que lo ubican muy cerca del HR-V, aunque con ventajas interesantes: un baúl de 458 litros y un despeje al suelo de 22,5 centímetros.

El interior ofrece un instrumental híbrido, con una pantalla táctil “flotante” compatible con Android Auto y Apple CarPlay sin cables, y materiales de buena calidad. En Brasil, las versiones más equipadas agregan climatizador automático digital, tapizados de cuero, levas al volante, cargador inalámbrico y el sistema “Ultraseat”, que permite múltiples configuraciones de los asientos traseros para optimizar el espacio.

En el apartado mecánico, el WR-V utiliza un motor naftero de 1.5 litros que entrega 121 cv, asociado a una transmisión automática CVT de siete marchas y tracción delantera. Se trata de una configuración pensada para priorizar la eficiencia y la comodidad en el uso urbano. En materia de seguridad, el modelo incluye de serie seis airbags, control de estabilidad, frenos ABS con distribución electrónica y un conjunto de asistencias a la conducción que consolida el estándar de seguridad que la marca aplica a toda su gama regional.

