Ford fabricará una versión electrificada de Ranger en Argentina

El anuncio lo hizo Jim Farley, CEO global de Ford, en la planta de Pacheco. Será híbrida enchufable. Cuánto invertirá la marca americana y cuándo saldrá a la venta en nuestro país.

Podría tener hasta un rango de 40 km de autonomía en modo eléctrico.

Ford confirmó oficialmente que producirá en la Argentina la versión híbrida enchufable de la Ranger. Con la presencia de Jim Farley, CEO de Ford a nivel global, el anuncio se realizó en la planta de General Pacheco, donde la marca del óvalo comunicó una nueva inversión de 170 millones de dólares para adaptar sus líneas de producción e incorporar esta tecnología, que marcará un antes y un después en la industria automotriz local.

Tiene una autonomía declarada de 330 kilómetros.
El proyecto forma parte de un plan global que busca ofrecer distintas opciones de motorización, nafta, diésel e híbrida, dentro de la estrategia “Power of Choice” de Ford Motor Company. La fabricación comenzará en 2027 y convertirá a la planta bonaerense en la primera de América Latina en producir una pick-up electrificada de este tipo.

Jim Farley, CEO global de Ford, presente en Pacheco con la Ranger y la camiseta de la selección argentina.

“Nos enorgullece nuestro crecimiento en Argentina y nos entusiasma traer esta nueva tecnología a Sudamérica con la Nueva Ranger Híbrida Enchufable, producida en nuestra Planta de Pacheco. Esto es una muestra de nuestro profundo compromiso con esta región y su gente”, comentó Farley, quien cuenta con la particularidad de haber nacido en Argentina, aunque al poco tiempo su familia volvió a Estados Unidos. "Esta nueva inversión es un paso más en la consolidación de la Planta de Pacheco como un centro de producción regional de pick-ups, agregando una versión electrificada de altísima tecnología para potenciar el éxito de la Ranger, y continuando nuestra estrategia ‘Power of Choice’ que da a los clientes la libertad de elegir el tipo de propulsión que mejor se adapte a sus preferencias", dijo Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica.

"La Ranger híbrida enchufable será la mejor Ranger jamás fabricada en la región, ofrecerá una combinación inigualable de performance y eficiencia, con mayor ahorro de combustible y menos emisiones, sin perder la robustez y capacidad de carga, capacidad todoterreno y remolque de la Ranger que los clientes ya conocen", afirmó Galdeano.

Los 170 millones de dólares se suman al resto de la inversión realizada por la automotriz americana para la producción de la nueva generación de Ford Ranger en Argentina, contabilizando en total 870 millones de dólares invertidos en tan solo 4 años, marcando un hito para la industria automotriz nacional que se prepara para en poco más de un año recibir un nuevo vehículo electrificado en nuestro mercado, pero ahora de producción nacional.

