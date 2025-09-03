Ford inicia una campaña de donaciones en todo el país

Es a través de su red de concesionarios, en el marco del “Mes Global del Voluntariado”, una acción que la marca americana realizará en todo el mundo.

Ford Argentina anuncia el lanzamiento de su histórico “Mes Global del Voluntariado” en el marco de la iniciativa global “Ford, Construyendo Juntos" durante todo septiembre. Una de las acciones solidarias destacadas, movilizará a colaboradores, la red de concesionarios, clientes y socios estratégicos de todo el país.

La tercera semana de septiembre, un equipo de voluntarios de Ford, junto a la Fundación La Chata Solidaria, se embarcará en un viaje a la localidad de Ojo de Agua, provincia de Chaco, para llevar a cabo una intervención integral en una escuela secundaria con albergue que asiste a 40 niños y 14 maestros.

Las tareas incluirán la pintura de las instalaciones y el inicio de una huerta que, a futuro, podrá abastecer a toda la escuela. Además, se realizará la entrega de donaciones recolectadas a nivel nacional por toda la red de concesionarios y colaboradores de Ford Argentina, recordando que Ford posee una extensa red de concesionarios en todo el país.

La campaña de colecta de donaciones será del 1 al 7 de septiembre, y su impacto permitirá contribuir para mejorar las condiciones de vida y estudio de niños y maestros en una de las regiones más vulnerables del país.

Ford invita a acercar las donaciones a cualquier concesionario de la marca en todo el país. Andreani, socio estratégico de Ford colaborará estando a cargo de la recolección y transporte de todas las donaciones a la Planta Pacheco de Ford, garantizando que lleguen a destino en forma segura. YPF, otro socio estratégico de Ford Argentina también será parte de este esfuerzo conjunto, acompañando la provisión del combustible.

ford-lachata- Así quedan las pick-ups Ford Ranger al llegar a El Impenetrable, Chaco.

Mes Global del Voluntariado

Además de la acción central en Chaco, el Mes Global del Voluntariado incluirá otras iniciativas a lo largo de septiembre: