Ford amplía su gama electrificada con la nueva Territory híbrida La marca americana presentó el modelo híbrido, qué saldrá a la venta en breve llega connel beneficio de exención arancelaria para vehículos híbridos o eléctricos. Qué trae y cuándo sale a la venta Por Federico Bossio







La versión híbrida de Territory también llega desde China.

Ford Argentina presentó oficialmente en nuestro país a la nueva Territory híbrida, una versión que marca un paso más en la estrategia de electrificación de la marca en el país, que ya tiene varios vehiculos con tecnologias alternativas. Fabricado en China y posicionado como el SUV mediano más vendido del mercado argentino, esta nueva variante llega con motorización híbrida, mejoras tecnológicas y beneficios impositivos dentro del régimen especial para vehículos electrificados.

La Ford Territory híbrida combina un motor turbo naftero de 1.5 litros con un sistema eléctrico que en conjunto entrega unos 245 caballos de potencia, asociado a una transmisión automática de doble embrague y tracción delantera. La autonomía informada por la marca es de 1.200 km.

Ford-Territory-Hybrid- El arribo a nuestro mercado de esta versión de Territory, se da en el marco del programa de importación de vehículos híbridos y eléctricos, que permite ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35% a vehículos con un costo FOB de hasta U$S 16.000.

Las primeras unidades ya se encuentran en proceso de llegada a los concesionarios, con un nivel de equipamiento similar al de la versión Titanium, incluyendo faros full LED, techo panorámico, pantalla táctil de 12,3 pulgadas, cargador inalámbrico, cámara 360° y asistencias avanzadas a la conducción.