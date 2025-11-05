5 de noviembre de 2025 Inicio
C5N Autos en China: un viaje hacia el futuro de la movilidad junto a Chery

Viajamos al gigante asiático a conocer de primera mano los planes de la marca para transformar a la industria automotriz de cara al futuro.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio

Chery presentó las novedades tecnológicas que está desarrollando.

Enviado especial a China – Con la vuelta de Chery a la Argentina, la filial local emprendió un viaje a la casa matriz de la marca, ubicada en la ciudad de Wuhu, a 400 kilómetros de Shanghai, para participar de la “Chery International User Summit”, un evento global realizado por Chery, dónde se presentan las novedades tecnológicas que la automotriz se encuentra desarrollando para llevar adelante a cabo la transformación de pasar de ser un simple fabricante de autos a un proveedor de soluciones de movilidad, con el eje puesto en desarrollar vehículos cada vez más tecnológicos, con herramientas puestas al servicio de las personas y facilitar la simple tarea de manejar un auto.

Podría tener hasta un rango de 40 km de autonomía en modo eléctrico.
chery-test-drive
Probamos las capacidades técnicas de los Chery Tiggo en China.

Probamos las capacidades técnicas de los Chery Tiggo en China.

C5N Autos fue parte de la comitiva argentina, acompañando a autoridades de Chery Argentina y el Grupo Corven (importador) y un selecto grupo de periodistas especializados en la industria automotriz.

El viaje comenzó por Shanghai, definida cómo la capital económica de China, una ciudad pujante y futurista, repleta de rascacielos luminosos, vehículos eléctricos y una marea de gente que conforman sus más de 20 millones de habitantes. Desde allí viajamos en tren bala hacia la provincia de Anhui, dónde se encuentra la ciudad de Wuhu y la casa matriz de Chery, qué nos recibió con las puertas abiertas de sus fábricas, dónde pudimos recorrer las líneas de producción dónde se fabrican los vehículos del grupo, ya que además de la marca Chery, existen otras marcas del Grupo, cómo Omoda, Jaecco, Exeed, Jetour, iCar y Luxeed.

chery-corven
Autoridades de Chery Argentina y del Grupo Corven, importador de la marca en nuestro país.

Autoridades de Chery Argentina y del Grupo Corven, importador de la marca en nuestro país.

Durante cinco días, la compañía exhibió sus principales desarrollos en electrificación, inteligencia artificial, sostenibilidad y diseño adaptable. Entre las sorpresas, destacó un vehículo anfibio capaz de sumergirse más de un metro durante dos horas sin filtraciones, una plataforma de estacionamiento autónomo “valet parking” y la presentación de robots inteligentes diseñados para interactuar con personas, desde guías y asistentes hasta modelos de entretenimiento familiar.

Uno de ellos, llamado Mornine, es un robot humanoide que habla, gesticula y puede enseñar; otro, Amigo, adopta forma de perro y responde a comandos con movimientos realistas. Ambos simbolizan la apuesta de Chery por integrar la inteligencia artificial a la vida cotidiana.

chery-robot
Mornine, el robot desarrollado por Chery, presentando el Concept Q, el futuro de la marca.

Mornine, el robot desarrollado por Chery, presentando el Concept Q, el futuro de la marca.

Pero la gran novedad automotriz fue el prototipo T1TP, un SUV de siete plazas con configuración modular —puede convertirse en una pick-up, doble cabina con caja de carga y una motorización híbrida de 1.5 litros que promete entre 1.200 y 1.400 kilómetros de autonomía. Su producción está prevista para 2026 y se espera que llegue a Argentina.

chery-himla
Test drive de la pick-up Himla.

Test drive de la pick-up Himla.

Además, pudimos conocer y probar la pick-up Himla, una camioneta mediana de una tonelada de Chery que ya se vende en otros mercados y que la filial argentina está estudiando seriamente comercializar en Argentina.

También tuvimos la posibilidad de dialogar con Leandro Iraola, presidente del Grupo Corven y gran artífice del relanzamiento de la marca Chery en Argentina, quién nos comentó: “Chery es la marca china que más autos vendió en la Argentina. Queremos que los argentinos conozcan las últimas tecnologías de Chery. Los autos Chery que ya se venden en Argentina llegaron con la tecnología Chery Super Hybrid, con la capacidad de ofrecer una autonomía de hasta 1.000 kilómetros”.

Para finalizar, tuvimos la confirmación de la llegada de más versiones electrificadas de la gama actual de Chery, para el año 2026, con la confirmación del lanzamiento de varios modelos con tecnología híbrida, parte de la estrategia de electrificación de cara al futuro, que acaba de iniciar la marca china en nuestro país.

chery-crash-test
Impactante crash test entre dos Chery Tiggo9 circulando a 50 km/h.

Impactante crash test entre dos Chery Tiggo9 circulando a 50 km/h.

