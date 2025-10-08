8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Chevrolet inicia la preventa de la Captiva PHEV

Será el primer modelo híbrido enchufable de la marca americana en nuestro país. Qué características ofrece y cuánto cuesta.

Por
Así luce el exterior de la Captiva híbrida.

Así luce el exterior de la Captiva híbrida.

Chevrolet anunció oficialmente el inicio de la preventa de la nueva Captiva PHEV, la versión híbrida enchufable del SUV que marca el regreso del histórico modelo al mercado argentino. La marca del moño dorado presentó esta etapa dentro de su estrategia regional de electrificación, ofreciendo un cupo inicial de 250 unidades para reserva, con una seña reembolsable de USD 500. La preventa estará disponible durante octubre y noviembre, y los precios finales se comunicarán más cerca del lanzamiento comercial previsto para el verano.

El SUV llega importado de Brasil.
Te puede interesar:

Citroën suma nuevas versiones a sus modelos más populares

La Captiva PHEV combina un motor naftero 1.5 litros turbo con un propulsor eléctrico alimentado por una batería de alrededor de 20,5 kWh, alcanzando una potencia combinada de 204 caballos y un torque máximo de 310 Nm. La transmisión es automática tipo DHT y la tracción delantera. En modo 100 % eléctrico puede recorrer unos 80 kilómetros, mientras que con ambos sistemas activos supera los 1.000 km de autonomía total, cifras que la posicionan como una de las opciones híbridas enchufables más eficientes del segmento.

chevrolet-captiva-phev--

En términos de diseño, la nueva Captiva se renueva por completo. Mide 4,74 metros de largo, 1,89 de ancho, 1,68 de alto y ofrece una distancia entre ejes de 2,80 metros, lo que garantiza un interior amplio y confortable para cinco pasajeros, además de un baúl de 532 litros. El exterior exhibe un estilo moderno, con ópticas LED, llantas de 18 pulgadas, barras de techo y techo panorámico, mientras que el interior suma un enfoque tecnológico y minimalista, con una pantalla central de 15,6 pulgadas, tablero digital de 8,8 pulgadas, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, tapizados en eco-cuero, climatizador digital y múltiples asistencias a la conducción.

Como parte de la estrategia comercial, Chevrolet ofrece a quienes realicen la reserva los tres primeros servicios de mantenimiento bonificados (a los 10.000, 20.000 y 30.000 kilómetros), además de la devolución total de la seña en caso de que el cliente decida no concretar la compra una vez informado el valor final. La Captiva PHEV se beneficia además del régimen arancelario que exime de impuestos a los vehículos electrificados importados, lo que podría permitir un precio competitivo frente a SUVs convencionales de similar tamaño.

chevrolet-captiva-phev-

Noticias relacionadas

En septiembre se vendieron 936 0 km más que en agosto.

Se mantiene estable la venta de vehículos 0 km: el ranking de los autos más elegidos

Proyección hecha sobre la renovación de Hilux.

Toyota ya tiene fecha de presentación para la Hilux

Mercedes AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV

Mercedes-Benz amplía su ofensiva deportiva con híbridos

Rating Cero

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

Javier Milei junto a Espert y su hermana Karina, salpicados por sendos escándalos en los últimos meses.

"Hablar de más puede ser tan riesgoso como callar", advirtió una analista política sobre la defensa de Milei a Espert

Hace 23 minutos
El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.

España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

Hace 25 minutos
La directora del FMI se mostró optimista con Argentina.

Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

Hace 38 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: los escalofriantes detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Hace 42 minutos
Así luce el exterior de la Captiva híbrida.

Chevrolet inicia la preventa de la Captiva PHEV

Hace 1 hora