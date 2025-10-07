Citroën suma nuevas versiones a sus modelos más populares

Citroën continua con su estrategia regional de ofrecer vehículos accesibles, equipados con tecnología y con un fuerte diferencial estético. Esa premisa logró bueno resultados para la marca francesa, especialmente en Argentina, dónde logró ampliar su market share y un crecimiento sostenido que lo ubica cómo el mercado más importante para la marca en la región.
Para seguir en sintonía, refuerza su presencia en el mercado argentino con una ofensiva doble: por un lado, amplía su gama con las nuevas versiones XTR del C3 y Aircross, que suman una estética más aventurera y equipamiento mejorado; y por otro, presenta el nuevo Basalt Dark Edition, una variante de imagen más sofisticada que se posiciona como la tope de gama de su SUV compacto.
Versiones XTR: diseño aventurero y más personalidad
Las versiones XTR llegan para actualizar la imagen del C3 y el Aircross, retomando una denominación clásica de Citroën con una propuesta de estilo urbano-aventurero. El cambio más notorio está en el look exterior, con molduras oscurecidas, llantas negras —de 15” para el C3 y 17” para el Aircross—, insignias en color “Light Green”, techo bitono y paragolpes con terminaciones específicas. En el interior se mantiene esa identidad: tapizados exclusivos con costuras verdes, paneles en tonos oscuros y detalles decorativos que refuerzan el contraste visual.
En materia tecnológica, ambos modelos incorporan el sistema Citroën Connect con pantalla táctil de 10,25 pulgadas, conectividad inalámbrica (Android Auto y Apple CarPlay) y puertos USB tipo A y C para las plazas traseras.
Desde lo mecánico, no hay novedades:
- El C3 XTR utiliza el motor 1.6 VTi de 115 CV, con caja automática de seis marchas.
- El Aircross XTR mantiene el Turbo 200 de 120 CV y 200 Nm, con transmisión CVT de siete relaciones simuladas.
Los precios estimados son de $30.310.000 para el C3 y $38.600.000 para el Aircross XTR de cinco plazas.
La marca acompaña este lanzamiento con nuevos planes de financiación:
- Tasa 0 % hasta 18 meses para montos de hasta $15 millones,
- Créditos UVA a 24 meses con tasa del 5,9 %,
- Y opciones a 36 meses con TNA del 14,9 %.
Como siempre, la garantía se mantiene en 3 años o 100.000 km.
Citroën Basalt Dark Edition: estilo urbano y carácter deportivo
La otra gran novedad es la llegada del nuevo Citroën Basalt Dark Edition, una versión con una impronta visual más fuerte y un equipamiento completo. Este modelo se convierte en el tope de gama de la línea Basalt y se distingue por su estética oscurecida y detalles en color André Red, un guiño al fundador de la marca.
El diseño exterior incorpora llantas negras de 16”, insignias y chevrón oscurecidos, y un spoiler trasero con acentos rojos. Las opciones de carrocería incluyen tonos como Sting Grey, Negro Perla Nera, Gris Artense y Gris Grafito, con techo negro a contraste. En el interior, la ambientación sigue la misma línea: tapizados en negro con costuras rojas, pedalera metálica, estribos personalizados y materiales de buena percepción táctil. El sistema multimedia ofrece una pantalla de 10,25 pulgadas, cuadro digital de 7”, conectividad inalámbrica, seis parlantes y puertos USB tipo A y C (incluidos los traseros).
citroen-basalt-darkedition
En el apartado mecánico, el Basalt Dark Edition equipa el motor Turbo 200 de 120 CV y 200 Nm, asociado a una caja CVT de siete marchas simuladas y tres modos de conducción. Acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos, según datos oficiales.
El precio anunciado es de $36.040.000, con planes de financiación similares a los del resto de la gama:
- Tasa 0 % hasta 18 meses,
- Créditos UVA con tasa preferencial,
- Y planes hasta 36 meses con TNA del 14,9 %.
La garantía es de 3 años o 100.000 km, con los programas Citizen y FlexCare que incluyen mantenimiento programado y extensión de garantía.