Mercedes-Benz amplía su ofensiva deportiva con híbridos

Se trata de la presentación en nuestro país de tres nuevos vehículos electrificados de la división AMG, lo más radical de la marca alemana. Equipamiento y precios confirmados.

Mercedes AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV

Mercedes AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV

Mercedes-Benz Argentina amplia su ofensiva deportiva en nuestro país, con la llegada de tres nuevos exponentes de la división de altas prestaciones: los Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC, GLC 63 S E Performance –en carrocería SUV y Coupé– y el GLE 63 S 4MATIC+ también disponibles en ambas siluetas.

Desde el inicio de operaciones del Grupo Prestige Auto, a cargo de la representación de la marca en nuestro país, la estrategia comercial de la marca alemana se encuentra con novedades importantes, precios congelados y disponibilidad de vehículos. En esta primera etapa, se lanza a la venta el GLC 43 4MATIC (SUV,) que completa la familia del motor 43 AMG integrada por el C 43 y el GLC 43 Coupé.

En los próximos meses se sumarán además el Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE (disponible en versiones SUV y Coupé) y el Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ (SUV y Coupé), ampliando así la oferta de modelos de altas prestaciones para el mercado argentino.

mbenz-glc-43-
Mercedes-Benz GLC 43 4MATIC (SUV)

Mercedes-Benz GLC 43 4MATIC (SUV)

Equipamiento destacado

GLC 43 4MATIC (SUV)

  • Motor turbo de cuatro cilindros, 2.0 litros, 421 CV y 500 Nm.
  • Tecnología derivada de la Fórmula 1.
  • Sistema MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) de 48 V con alternador/arrancador integrado.
  • Eje trasero direccional de serie (hasta 2,5°).
  • Dirección y suspensión AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa.
  • Caja AMG SPEEDSHIFT MCT 9G con embrague de arranque húmedo.
  • Tracción AMG Performance 4MATIC con reparto 31/69 (sesgo trasero).
  • AMG DYNAMIC SELECT con programas SPORT y SPORT+.
  • Cuenta con sistema ISG (Idle Stop&Go) que reduce el consumo de combustible apagando automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene.
  • En diseño, se destaca la característica parrilla AMG con varillas verticales, perfil aerodinámico.
  • Opciones de pinturas MANUFAKTUR.
  • El interior ofrece asientos deportivos y volante AMG Performance.
  • Su silueta SUV suma deportividad y tecnología al segmento.
  • Reparto 31/69 y dirección en el eje trasero.
  • Acelera de 0100 km/h en 4,8 s (dato de referencia europeo).
  • Turbo de gases de escape eléctrico (derivado de la F1).
  • Eje trasero direccional de serie (hasta 2,5°).
mbenz-glc-63-int
Interior del GLC 63.

Interior del GLC 63.

GLC 63 S E PERFORMANCE (SUV y Coupé)

  • Motor turbo M139 de 2.0 litros, 476 CV y 1020 Nm.
  • Motor eléctrico trasero (204 CV), batería de 6,1 kWh de alto desempeño
  • AMG Performance 4MATIC+, con distribución totalmente variable.
  • Dirección del eje trasero.
  • Sistema híbrido enchufable de alto rendimiento.
  • AMG DYNAMIC SELECT con modo RACE.
  • Tren de rodaje AMG RIDE CONTROL
  • Frenos de alto rendimiento y paquete AMG Driver (hasta 275 km/h).
  • Motor eléctrico de 150 kW en el eje trasero con caja de 2 marchas y diferencial integrados.
  • Batería de 6,1 kWh con refrigeración directa de celdas; 80 kW continuos / 150 kW pico, cargador AC 3,7 kW.
  • De 0 a 100 km/h en 3,5 s.

  • Velocidad máxima 275 km/h; hasta 12 km en modo 100% eléctrico (hasta 140 km/h en modo eléctrico).

mbenz-gle-coupe
Versión coupé.

Versión coupé.

GLE 63 S 4MATIC+ (SUV y Coupé)

  • Motor V8 biturbo de 4.0 litros, 450 kW/612 CV, 850 Nm, con alternador/arrancador integrado (MHEV).
  • Control activo de balanceo.
  • Sistema AMG ACTIVE RIDE CONTROL.
  • Escape AMG Performance conmutable.
  • Tracción integral AMG Performance 4MATIC+ con distribución variable.
  • Soportes dinámicos del motor y transmisión AMG SPEEDSHIFT TCT 9G.
  • Tracción integral variable.
  • Suspensión AMG ACTIVE RIDE CONTROL.
  • Cuenta con sistema ISG (Idle Stop & Go) que reduce el consumo de combustible apagando automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene: Asistencia mild-hybrid de 48 V.
  • De 0100 km/h en 3,9 s.
  • AMG DYNAMIC SELECT con programas Trail y Sand.
  • MBUX modo off-road.
  • Cámara en el capó transparente.
mbenz-glc-63
Mercedes-Benz AMG GLC 63.

Mercedes-Benz AMG GLC 63.

¿Cuánto valen?

  • Mercedes AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV: USD 300.000.
  • Mercedes AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé: USD 310.000.
  • Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ SUV: USD 300.000.
  • Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé: USD 310.000.
  • Mercedes AMG GLC 43 4MATIC SUV: USD 155.000.
mbenz-gle-amg
Mercedes-Benz AMG GLE 63 S.

Mercedes-Benz AMG GLE 63 S.

