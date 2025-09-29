Mercedes-Benz amplía su ofensiva deportiva con híbridos

Mercedes-Benz Argentina amplia su ofensiva deportiva en nuestro país, con la llegada de tres nuevos exponentes de la división de altas prestaciones: los Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC, GLC 63 S E Performance –en carrocería SUV y Coupé– y el GLE 63 S 4MATIC+ también disponibles en ambas siluetas.
Desde el inicio de operaciones del Grupo Prestige Auto, a cargo de la representación de la marca en nuestro país, la estrategia comercial de la marca alemana se encuentra con novedades importantes, precios congelados y disponibilidad de vehículos. En esta primera etapa, se lanza a la venta el GLC 43 4MATIC (SUV,) que completa la familia del motor 43 AMG integrada por el C 43 y el GLC 43 Coupé.
En los próximos meses se sumarán además el Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE (disponible en versiones SUV y Coupé) y el Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ (SUV y Coupé), ampliando así la oferta de modelos de altas prestaciones para el mercado argentino.