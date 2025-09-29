Mercedes-Benz amplía su ofensiva deportiva con híbridos Se trata de la presentación en nuestro país de tres nuevos vehículos electrificados de la división AMG, lo más radical de la marca alemana. Equipamiento y precios confirmados. Por Federico Bossio







Mercedes AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV

Mercedes-Benz Argentina amplia su ofensiva deportiva en nuestro país, con la llegada de tres nuevos exponentes de la división de altas prestaciones: los Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC, GLC 63 S E Performance –en carrocería SUV y Coupé– y el GLE 63 S 4MATIC+ también disponibles en ambas siluetas.

Desde el inicio de operaciones del Grupo Prestige Auto, a cargo de la representación de la marca en nuestro país, la estrategia comercial de la marca alemana se encuentra con novedades importantes, precios congelados y disponibilidad de vehículos. En esta primera etapa, se lanza a la venta el GLC 43 4MATIC (SUV,) que completa la familia del motor 43 AMG integrada por el C 43 y el GLC 43 Coupé.

En los próximos meses se sumarán además el Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE (disponible en versiones SUV y Coupé) y el Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ (SUV y Coupé), ampliando así la oferta de modelos de altas prestaciones para el mercado argentino.

mbenz-glc-43- Mercedes-Benz GLC 43 4MATIC (SUV)

Equipamiento destacado GLC 43 4MATIC (SUV) Motor turbo de cuatro cilindros, 2.0 litros, 421 CV y 500 Nm.

Tecnología derivada de la Fórmula 1.

Sistema MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) de 48 V con alternador/arrancador integrado.

Eje trasero direccional de serie (hasta 2,5°).

Dirección y suspensión AMG RIDE CONTROL con amortiguación adaptativa.

Caja AMG SPEEDSHIFT MCT 9G con embrague de arranque húmedo.

Tracción AMG Performance 4MATIC con reparto 31/69 (sesgo trasero).

AMG DYNAMIC SELECT con programas SPORT y SPORT+.

Cuenta con sistema ISG (Idle Stop&Go) que reduce el consumo de combustible apagando automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene.

En diseño, se destaca la característica parrilla AMG con varillas verticales, perfil aerodinámico.

Opciones de pinturas MANUFAKTUR.

El interior ofrece asientos deportivos y volante AMG Performance.

Su silueta SUV suma deportividad y tecnología al segmento.

Acelera de 0100 km/h en 4,8 s (dato de referencia europeo).

