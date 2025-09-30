30 de septiembre de 2025 Inicio
Toyota ya tiene fecha de presentación para la Hilux

La emblemática pick-up mediana se renueva en todo el mundo y se conoció cuándo y en dónde se presentará en sociedad.

Proyección hecha sobre la renovación de Hilux.

Proyección hecha sobre la renovación de Hilux.

Toyota confirmó la presentación de la nueva Hilux 2026 y ya empieza a marcar el pulso de lo que será uno de los lanzamientos más esperados de la región. La pick-up mediana más vendida de la Argentina y referente en varios mercados del mundo, tendrá su debut oficial en el Thailand Motor Expo, que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre de este año, y a partir de allí comenzará a desplegar su llegada a los distintos países, con entregas previstas para los primeros meses de 2026. En Argentina la expectativa es muy grande, ya que se produce localmente y se exporta a toda América Latina y el Caribe.

¿Qué cambia?

En cuanto a las novedades, la Hilux 2026 mostrará un rediseño exterior con una parrilla renovada, ópticas más estilizadas, paragolpes rediseñados y en la parte trasera presentará cambios visibles en luces y portón, apuntando a darle una imagen más moderna y robusta. El interior dará un salto en tecnología, con un tablero digital y una pantalla central de 12,3 pulgadas, además de mejoras en conectividad y asistencias a la conducción. En materia de seguridad, incorporará un airbag central frontal y se ampliará el paquete de sistemas de ayuda al conductor.

toyota-hilux-2026
Unidad camuflada circulando por Tailandia.

Unidad camuflada circulando por Tailandia.

La mecánica seguirá teniendo como base el motor turbodiésel 2.8 de cuatro cilindros, aunque con la novedad de que se sumará la electrificación a través de un sistema híbrido suave de 48 voltios, pensado para mejorar la eficiencia y las emisiones. Al mismo tiempo, Toyota ya estaría trabajando en una versión 100% eléctrica de la Hilux, que se fabricaría en una primera instancia en Tailandia a partir de principios del próximo año y se comercializará inicialmente en mercados seleccionados. ¿Será Argentina uno de ellos?

La confirmación de esta presentación marca un paso clave para Toyota en un segmento donde la competencia es cada vez más intensa, con rivales que también avanzan hacia la electrificación y nuevas tecnologías. Para el mercado argentino y latinoamericano, el desafío será contar con estas versiones en plazos competitivos y con configuraciones que se adapten tanto al trabajo rural y la construcción como al uso familiar y urbano.

toyota-hilux-2025.jpg
Así luce la actual Toyota Hilux.

Así luce la actual Toyota Hilux.

