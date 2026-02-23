Una marca china presentó una pick-up que seduce al mercado argentino: ¿cuándo podría llegar? La china Chery develó su prototipo denominado KP31 UTE Concept, un adelanto de lo que podría ser una nueva camioneta mediana con sistema híbrido enchufable. ¿Qué chances tiene de venderse en Argentina? Por + Seguir en







Chery busca competir con Hilux, Amarok y Ranger.

Cuando una pick-up se presenta en cualquier parte del mundo, obviamente en Argentina paramos la antena y prestamos atención. Chery develó en Australia un prototipo muy interesante en un evento donde se mostró el diseño y las primeras especificaciones de la KP31, planeada para desembarcar en los mercados a partir del cuarto trimestre de 2026, aunque aún no tiene un nombre comercial definitivo.

Chery kp31 2 De perfil es similar a la Kia Tasman. La gran novedad pasa por la motorización elegida, que combina un combustible muy elegido por los argentinos con una cuota de electrificación. El prototipo está impulsado por un motor turbodiesel de 2,5 litros con tecnología Plug-in Hybrid (PHEV), que, según Chery, se traduciría en una eficiencia térmica de hasta un 47% y un consumo aproximadamente 10% menor frente a un motor diesel convencional. La marca también menciona cifras orientativas de carga útil de 1.000 kg y una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas, ambas cifras empardadas con lo que ofrecen la gran mayoría de las pick-ups del segmento mediano (Ranger, Amarok, Hilux, etc).

En términos estéticos, el modelo expuesto presenta una silueta robusta, muy “boxy”,con elementos de estilo 4×4, llantas de gran diámetro, snorkel y accesorios orientados al uso mixto, aunque la versión final de producción podría variar respecto al concepto exhibido, ya que a estos prototipos suelen llenarlos de accesorios para ser más vistosos.

Chery KP31 3 La pick up Chery se presentó en Australia. Chery también anticipó que, una vez que la pick-up entre en producción, se sumaría más adelante una variante con motorización híbrida enchufable naftera, algo similar a lo que anunció Ford Argentina hace unos meses, ampliando la oferta en el ciclo de vida del modelo.

¿Qué significa para Argentina? Hasta ahora, Chery no difundió información oficial sobre planes de comercialización fuera de los mercados donde está presentando el KP31 ni confirmó si el modelo llegará a otras regiones. Para que esto suceda, el vehículo primero debe pasar de prototipo a producción en serie y consolidar su presencia comercial, con todos los detalles técnicos, versiones y equipamientos finales definidos.