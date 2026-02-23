23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Una marca china presentó una pick-up que seduce al mercado argentino: ¿cuándo podría llegar?

La china Chery develó su prototipo denominado KP31 UTE Concept, un adelanto de lo que podría ser una nueva camioneta mediana con sistema híbrido enchufable. ¿Qué chances tiene de venderse en Argentina?

Por
Chery busca competir con Hilux

Chery busca competir con Hilux, Amarok y Ranger.

Cuando una pick-up se presenta en cualquier parte del mundo, obviamente en Argentina paramos la antena y prestamos atención. Chery develó en Australia un prototipo muy interesante en un evento donde se mostró el diseño y las primeras especificaciones de la KP31, planeada para desembarcar en los mercados a partir del cuarto trimestre de 2026, aunque aún no tiene un nombre comercial definitivo.

El incremento de la Haval H6 fue meteórico.
Te puede interesar:

Los TRES AUTOS que MEJOR ARRANCARON 2026

Chery kp31 2
De perfil es similar a la Kia Tasman.

De perfil es similar a la Kia Tasman.

La gran novedad pasa por la motorización elegida, que combina un combustible muy elegido por los argentinos con una cuota de electrificación. El prototipo está impulsado por un motor turbodiesel de 2,5 litros con tecnología Plug-in Hybrid (PHEV), que, según Chery, se traduciría en una eficiencia térmica de hasta un 47% y un consumo aproximadamente 10% menor frente a un motor diesel convencional. La marca también menciona cifras orientativas de carga útil de 1.000 kg y una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas, ambas cifras empardadas con lo que ofrecen la gran mayoría de las pick-ups del segmento mediano (Ranger, Amarok, Hilux, etc).

En términos estéticos, el modelo expuesto presenta una silueta robusta, muy “boxy”,con elementos de estilo 4×4, llantas de gran diámetro, snorkel y accesorios orientados al uso mixto, aunque la versión final de producción podría variar respecto al concepto exhibido, ya que a estos prototipos suelen llenarlos de accesorios para ser más vistosos.

Chery KP31 3
La pick up Chery se presentó en Australia.

La pick up Chery se presentó en Australia.

Chery también anticipó que, una vez que la pick-up entre en producción, se sumaría más adelante una variante con motorización híbrida enchufable naftera, algo similar a lo que anunció Ford Argentina hace unos meses, ampliando la oferta en el ciclo de vida del modelo.

¿Qué significa para Argentina?

Hasta ahora, Chery no difundió información oficial sobre planes de comercialización fuera de los mercados donde está presentando el KP31 ni confirmó si el modelo llegará a otras regiones. Para que esto suceda, el vehículo primero debe pasar de prototipo a producción en serie y consolidar su presencia comercial, con todos los detalles técnicos, versiones y equipamientos finales definidos.

En el mercado argentino, el segmento de pick ups medianas es uno de los más relevantes y competitivos, con presencia de modelos de diferentes marcas y configuraciones técnicas. Por ahora, cualquier evaluación sobre un posible desembarco del KP31 en Argentina queda pendiente de las decisiones que Chery tome según resultados de producción, análisis de mercado y condiciones comerciales en la región aunque la marca ya anunció que este año llegará la pick up Himla, de inminente presentación.

Noticias relacionadas

El consumo es uno de los puntos centrales en la decisión de compra.

¿Cuánto consume el vehículo más vendido de la Argentina en 2026?

Nueva Toro 2026.

Fiat Toro: así es la nueva pick-up y estos son sus precios en Argentina

Rating Cero

Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Mirtha Legrand junto a Enrique Serrano, quien interpretaba a su padre, en Los martes, orquídeas (1941).

Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles de su salto a la fama

últimas noticias

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

Hace 10 minutos
Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 14 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 27 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 33 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 49 minutos