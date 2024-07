Tarot: las predicciones de Jimena La Torre para agosto para el signo de Aries

Predicciones del tarot para Aries según Jimena La Torre

De a dos todos va a ser todo mejor, el camino es ser “el escolta de” no tanto el líder. No es momento de acelerarte, vas a poder sostener proyecto material que tenés. No es momento de utilizar todo tu dinero ahorrado, sino a esperar.

Predicciones del tarot para Tauro

Tiene un muy lindo destino, Mercurio entra al signo de Virgo y empiezan acelerar los proyectos. Es tiempo de recuperar tu salud, salir a caminar, moverse y no quedarse estancado. No sirve de nada que tu cerebro sea brillante.

Predicciones del tarot para Géminis

Están apto para cualquier tipo de competencia. Es momento de jugársela y esto generará un proyecto que brillará en diciembre.

Predicciones del tarot para Cáncer

Acuerdos legales y económicos. Es momento de ponerse de acuerdo con tu pareja, con el hogar. No queda otra que hacer arreglos y seguir adelante.

Predicciones del tarot para Leo

Grandes profesionales, están en un muy buen momento. Son el sol de este 2024. Leo está ocupando el lugar positivo de ser la luz, de reaccionar, de actuar para modificar su futuro. Les va a ir muy bien a nivel profesional.

Predicciones del tarot para Virgo

Virgo va a ocupar el lugar número 1 en estos próximos meses. Mercurio entra a su signo, después entra el Sol y Venus.

Predicciones del tarot para Libra

Justicia, aprobación, hay un trabajo que hacer con la salud. Los próximos dos meses hay que cuidar la salud, son meses complejos. Está encargado de ordenar. Si sos estudiante y tenés que rendir, vas a aprobar.

Predicciones del tarot para Escorpio

Es momento de hacer un stop, de bajar unas revoluciones. Es momento para ir despacio.

Predicciones del tarot para Sagitario

Buen momento para firmar un contrato laboral, divorcio o cualquier trema legal está de tu lado.

Predicciones del tarot para Capricornio

Es un tiempo de amor, se abre un gran camino durante agosto y septiembre. Buen momento para comprometerse.

Predicciones del tarot para Acuario

A pesar de que estén los planetas en Leo en oposición van a seguir avanzando pase lo que pase.

Predicciones del tarot para Piscis

Momento positivo para estar en pareja y proyectos que te gusten hacer.