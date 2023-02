Qué significa soñar con el fin del mundo

Soñar con el fin del mundo puede ser uno de los sueños más trágicos e inquietantes que pueda tener cualquiera. Más allá de esta sensación, su significado puede variar y no siempre ser algo negativo, dependiendo de lo que suceda en el sueño.

Significado de los sueños: cuál es la interpretación de soñar con el fin del mundo

Soñar con el fin del mundo está relacionado con cambios en tu vida o decisiones importantes que estás por tomar y que serán relevantes en el camino que viene.

El significado varía dependiendo si soñas con un fin del mundo en lava, meteoritos, fuego y hasta si llegaste a sobrevivir, etc.

Soñar con el fin del mundo con agua

Soñar con el fin del mundo con agua posee un significado positivo, aunque así no lo creas. En general, indica que estás en el camino correcto para resolver algunos conflictos que te angustian.

El agua, en los sueños, posee un fuerte simbolismo relacionado a la purificación. Es decir que si soñás que el mundo es destruido con agua, tus energías están al máximo nivel y lograrás concretar esos planes que durante tanto tiempo has visualizado.

Este sueño también es un augurio de que tu conciencia está en paz. Tu mente está llena de pensamientos puros y tienes toda la disponibilidad para dar lo mejor de ti.

Soñar con el fin del mundo con fuego

Si soñar con en fin del mundo con fuego, esto significa que el fin de una etapa en tu vida, ya sea en el amor, lo laboral o la pubertad.

Si en el sueño el fuego te consume, esto indica que tienes miedo. El fuego en este caso, puede querer indicarte que te des la oportunidad para nuevas experiencias.

Soñar con el fin del mundo con meteoritos

Si soñar con el fin del mundo y meteoritos es posible que se trate de miedos sobre una relación amorosa. Es posible que sientas temor a una traición o que presientes que tu pareja quiere terminar contigo de forma abrupta.

También es posible que recientemente en tu vida has pasado por algún hecho doloroso o pérdida en el amor, tu subconsciente no se ha recuperado y por eso posees estos sueños.

El sueño no indica más que un vacío emocional que necesitas llenar o expresarlo para poder sanar.

Soñar con el fin del mundo y que sobrevivís

Si soñás que sobrevivís al fin del mundo esto es un símbolo de que a pesar de tus esfuerzos, no consigues la satisfacción que anhelas, pero no porque lo que suceda te parezca mal, sino porque sientes que mereces más de los que has obtenido.

Por otro lado, soñar con el fin del mundo y sobrevivir también habla de tu fortaleza interior y de que, a pesar de vivir duros momentos, eres capaz de superar muchos inconvenientes.