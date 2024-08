Qué ritual recomienda el Feng Shui para cerrar ciclos en agosto y atraer la prosperidad en septiembre

El primer paso de esta práctica esotérica es realizar una limpieza profunda en tu hogar. En Feng Shui, el desorden y los objetos que ya no se usan son considerados bloqueos que impiden el libre flujo de la energía optimista y fluida. Aprovechá este ciclo para deshacerte de todo lo que ya no te es necesario: ropa, papeles, muebles viejos, inclusive vínculos. No solo estarás purgando espacio físico, sino también suavizando energías, y permitiendo que nuevas y positivas vivencias entren en tu vida.