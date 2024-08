Cuál es el día regido por Mercurio que es ideal para hacer rituales que pueden abrir caminos, atraer el dinero y la sabiduría

Además, es el planeta regente de los signos de Géminis y Virgo y representa, también, la inteligencia, la adaptabilidad y la versatilidad. Los miércoles, entonces, nos brindan una energía ideal para realizar actividades vinculadas con la comunicación, el aprendizaje, los viajes cortos, las negociaciones y los nuevos conocimientos.

vela arcangel gabriel

De qué se trata el arcángel de los días miércoles y qué se le pide

El arcángel de los días miércoles es el arcángel Gabriel, es uno de los siete arcángeles que se nombran en la Biblia y es conocido como el mensajero de Dios. Se lo relaciona con la comunicación, los estudios y el resguardo.

Su nombre significa "La fuerza de Dios". Conectado también con la pureza, a él se le puede pedir claridad mental, capacidad para transmitir conceptos y protección frente a todo lo que debemos hacer.

Por lo tanto, por su regente astrológico y por el arcángel que los rige, los miércoles son los días ideales para realizar rituales de protección frente a los miedos en la comunicación; descreimiento de la expansión y la apertura de nuevas alternativas de vida; también para alejar malas intenciones y desencuentros.

Qué rituales son ideales para hacer los miércoles

Ritual para la prosperidad y abrecaminos

Para realizarlo, se debe preparar un altar con una vela blanca y una rama de romero. El color blanco llama a la prosperidad y el romero desbloquea caminos.

Luego de prender la vela, cerramos los ojos y nos imaginamos en un aura plateada brillante que nos envuelve y protege. En ese momento decimos: "Pido cuidado y protección en tanto cuerpo, mente y espíritu; pido que mi comunicación sea clara y efectiva; pido que mis miedos se alejen y me dejen avanzar. Gracias, gracias, gracias".

Cuando la vela se apaga, hervimos la rama de romero en medio litro de agua durante tres minutos, dejamos enfriar la mezcla y cuando nos duchamos, la tiramos sobre todo nuestro cuerpo. Sin enjuagarnos, salimos de la ducha.

vela blanca y romero

Ritual de la protección, sabiduría y asistencia frente a nuestros miedos

Para realizar este ritual de la protección, sabiduría y asistencia, debemos diseñar un altar con una vela verde, una copa de agua con sal y un envase (lo ideal es que sea un cuenco) con tres billetes de cualquier tipo.

En un papel de color verde, escribimos con tinta negra cuáles son nuestros deseos para sentir protección, sabiduría y asistencia en los proyectos que busquemos concretar. Lo doblamos en dos y lo colocamos dentro del cuenco, junto con el dinero.

Prendemos la vela, tomamos el cuenco entre nuestras manos, cerramos los ojos y nos imaginamos envueltos en verde, recibiendo dinero y alcanzando los anhelos escritos. Al finalizar, afirmamos: "Gracias, gracias, gracias".

Cuando la vela se apaga, tiramos el agua con la mano izquierda en una maceta o jardín. Dejamos el frasco y cada miércoles repetimos el ritual hasta que los objetivos se materialicen. Cuando se cumplen, sacamos los billetes y los usamos para comprar algo que nos genere placer y quemamos el papel.

vela y papel verde

Ritual para invocar al arcángel Gabriel

Es importante tener en cuenta que el arcángel Gabriel siempre está dispuesto a ayudarnos, guiarnos e iluminar nuestro recorrido.

Por eso, si bien los miércoles son sus días, frente a un pedido urgente de protección, ante la urgencia de resolver un asunto o si debes tomar una decisión importante, podes invocarlo cualquier día.

Primero, en un lugar sereno y reposado, prendemos una vela púrpura. Luego, cerramos los ojos y realizamos tres respiraciones profundas. A continuación, nos visualizamos por unos minutos rodeados de un aura blanca y brillante que nos envuelve y cuida, regalándonos una profunda sensación de armonía en el pecho.

En nuestra mente o en voz alta y confiadamente decimos: "Querido arcángel Gabriel, te invoco en este momento para que me ayudes y me guíes. Te pido que me protejas, me hagas llegar tus mensajes y me ayudes a comprender mi propósito en la vida. Te pido en este momento que ayudes a resolver esta situación (decimos nuestro problema). Muchas gracias por tu presencia, acompañamiento y ayuda. Confío en tu amor y sabiduría, Gracias, gracias gracias". Dejamos que la vela se apague sola.