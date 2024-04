Predicciones: cuál es tu carta del tarot para la semana del 1 al 7 de abril, signo por signo

Alfonso León 3-4-24.png

Carta del tarot para Aries: Arcano de Las Cargas

Una semana y un mes en el que te vas a sentir abrumado por eso tenés que tomarte las cosas con mucha tranquilidad. Es recomendable utilizar un color violeta o morado para transmutar la energía negativa para tu protección. En cuanto a dinero, tendrás que decidir entre varios proyectos y trabajos. En el amor, aquellas personas que estén solteras se activa una relación con una persona que te prestará atención.

Carta del tarot para Tauro: Arcano de la amigabilidad

Es momento de renovar y activar tu círculo social, durante las próximas semanas una persona marcará tu vida de una manera sorprendente. Es recomendable utilizar el color amarillo en tu ropa. En cuanto a dinero, es momento de cuidar tu economía y no malgastarlo. Si estás en pareja, se espera un fin de ciclo, se termina un amor. Date la oportunidad de hacer las cosas diferentes y salir del molde en que te encuentras.

Carta del tarot para Géminis: Arcano de la Armonía

Se soluciona un problema que te tiene angustiado llega una oportunidad especial para que aceptes sin miedo. Es tiempo de conectar con aquello que verdaderamente deseas. Se recomienda utilizar ropa de color celeste. En asuntos de dinero, vas a poder crear un nuevo equipo de trabajo posiblemente en el exterior. En el amor, los que están casados o están en pareja pueden atravesar un desequilibrio. Es tiempo para realizar actividades que te traigan paz como Yoga o Tai chi

Carta del tarot para Cáncer: Arcano de la Plenitud

Si pasaste por alguna circunstancia que te generó dolor o frustración, es momento de dejarlo atrás. Empieza un período de renacimiento físico, emocional y espiritual. Es recomendable vestirte de un color naranja esta semana. Es tiempo de conectar disciplina con constancia, hay que comprometerse. En cuanto al amor, aquellos que tengan pareja comienzan abrirse a nuevas posibilidades, aquellos que estén solteros es recomendable reconocer las emociones y los sentimientos.

Carta de La Justicia según el Tarot ésta práctica detalló que el significado cambia según la posición en la que aparece Univisión | Freepik

Carta del tarot para Leo: Arcano de la Nueva Visión

Se abre una etapa en tu vida, aquellas cosas que estuvieron apagadas en el primer trimestre del 2024 se desbloquean. Todo comienza a dar energía positiva para que conectes con el éxito. Es recomendable vestirse de un color rosa, a que te da sensibilidad y energía espectacular. En cuanto a dinero, es un momento de soltar, de no tener miedo, hay que colocar los pies sobre la tierra. Todo lo que estuviste pidiendo se va a cumplir. Debes abrirte a un cambio y salir de tu zona de comodidad.

Carta del tarot para Virgo: Arcano de Las Cargas

Hay que soltar muchas limitaciones, a pesar de que te sientas abrumado, estresado es momento de buscar equilibrio. Es recomendable vestirse de un color blanco que te va a dar protección. En el caso del dinero viene una evolución, un ascenso, es momento de dar la oportunidad y crecimiento a lo nuevo. Ten cuidado con los engaños. En el amor, aparece una posible reconciliación de un problema que podría tener con tu pareja actual. Si estás soltero tendrás que cuidar tu dinero.

Cartas del tarot para Libra: Arcano de La Transformación

En esta primera semana del cuarto mes del año, hay un cambio una transformación que generará un cambio radical físico, emocional y espiritual. Lo que generará un nuevo comercio. Esta semana es recomendable vestir alguna prenda de color negro. En el ámbito del dinero, las cartas dicen que te van a poder entregar un crédito, vas hacer un nuevo emprendimiento o trabajo para poder generar estabilidad. Es tiempo de agradecer, porque estás en el tiempo perfecto de tu vida. Aquellos solteros o solteras, es tiempo de abrirse a cosas nuevas.

Cartas del tarot para Escorpio: Arcano de la Postergación

Si estuviste triste o angustiado es momento de dar una nueva apertura para definir cómo utilizar la energía. Es recomendable utilizar esta semana de algún color morado, para transmutar la energía a la espera de Mercurio Retrógrado. En temas de dinero, hay que hacer una introspección, va a llegar un proyecto o trabajo muy importante. No sabotees tu propio éxito. Aquellos casados o en pareja, la rueda de la tortura gira a favor tuyo, es momento de comprometerse.

Cartas del tarot para Sagitario: Arcano del Renacer

Estás iniciando una nueva etapa del año que no olvidarás, se van abrir nuevos caminos. Tienen que darse la posibilidad de darse un nuevo cambio, no hay que tener miedo. Esta semana es recomendable vestirse de color marrón. Vas a poder tener una nueva oportunidad con otro negocio o personas influyentes que van a poder abrir nuevos caminos. En cuanto al amor, no es recomendable entrometerse en peleas o conflictos.

Cartas del tarot para Capricornio: Arcano del Soltar

Este es un momento para que sueltes para que no te apegues a nada ni a nadie es un momento donde no puedes estar allí desde el miedo desde la ansiedad estemes va a ser muy acontecido. Es recomendable vestir de un color verde para que te llene de energía. Alguien entrará en tu vida para abrirte caminos. Si tu trabajo no te da alegría o vida, es tiempo de soltarlo y buscar aquello que deseeas. Para aquellos en pareja, hay que colocarle fuerza en la realción para no caer en la monotonía, debes abrirte a la posibilidad de algo especial.

Cartas del tarot para Acuario: Arcano de La Pena

Si estás pasando por un difícil momento, con pocas energías, ahora llega el momento de comprometerte con lo que eres y lo que quieres. Es recomendable vestirse en un color beige esta semana. En cuanto a dinero hay como mucha gente envidiosa, chismosa, malas personas que te quieren ver destruido o quieren pasar sobre encima de ti. Los que están casados o están en pareja deben prestar atención a los temas económicos. Es hora de darte la posibilidad de un cambio y de hacer cosas maravillosas.

Cartas del tarot para Piscis: Arcano del Compartir

Vienen cosas maravillosas para los nativos de Piscis, este mes será inolvidable. El color que te acompañará durante esta semana es el rojo. Es momento de resguardar tu economía, de no estar contándole a todo el mundo lo que haces. Se abre una excelente oportunidad pero con mucha cautela. En cuanto a tú pareja, las cartas del tarot auguran una victoria, comienzan a apostar a un proyecto de vida juntos.