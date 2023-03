Numerología: cómo mejorar el manejo del dinero con tu fecha de nacimiento.

En esta ocasión, se identificó que, a través de la fecha de nacimiento, se puede mejorar el manejo del dinero y la economía en general.

Cómo manejo el dinero con mi fecha de nacimiento, según la Numerología

Para conocer el número que nos dará información sobre el destino y las oportunidades que se van a presentar, debemos hacer la siguiente cuenta: Por ejemplo, si la fecha de nacimiento es el 7 de enero de 1985, la suma se hace de la siguiente manera: 7+1+1+9+8+5=31, entonces, 3+1= 4. En este caso tu número personal es el 4.

Significado de los números

Número 1

Se destacan por ser personas innovadoras y creativas. Por eso, en lo que respecta a la plata, siempre cuentan con proyectos nuevos pero su debilidad es que, en las malas, pierden mucha desmotivación.

Número 2

Se destaca su gran habilidad para hacer dinero pero su debilidad está en que, si tienen problemas emocionales, perderán toda la riqueza.

Número 3

Hacen mucha plata pero no descubren bien como porque no saben explotar sus cualidades. No son capaces de hacerlo sin una ayuda exterior.

Número 4

No es muy importante para ellos la plata pero si poder tener una cierta estabilidad económica.

Número 5

Se destacan por su gran habilidad para vender y emprender. Su debilidad pasa en los riesgos y, debido a esto, a veces se pierden interesantes oportunidades.

Número 6

Se encargan de los negocios pero son demasiado perfeccionistas y eso los hace perder rendimientos.

Número 7

Su habilidad pasa por los números y el análisis de datos. No deben preocuparse demasiado por el dinero porque llegará solo.

Número 8

Tienen que ser muy tenaces y allí, con mucho esfuerzo, lograrán conseguir el dinero que necesiten.

Número 9

Por último, los del número 9, se sienten muy atraídos por el dinero pero no les preocupa como hacerlo, sino la forma en que lo usen para ayudar al otro.