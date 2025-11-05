5 de noviembre de 2025 Inicio
Luna Llena en Tauro: los signos que tienen que tomar una decisión hoy

El plenilunio marca un cierre profundo que puede sentirse en el cuerpo, en el corazón y en la forma en que valoramos lo que nos rodea.

¿Cuáles son los signos que tienen que tomar una decisión hoy?

  • Relaciones que se sentían “a medias”
  • Contratos o vínculos donde había desgaste
  • Viejos hábitos con el cuerpo y la alimentación
  • Deseos que venían postergados vuelven a la superficie

La Luna Llena en Tauro de hoy llega para poner luz en los temas que venimos sosteniendo desde mayo de este año. Es un momento de finalización, revelación y decisiones vinculadas a la estabilidad, el cuerpo y lo material. ¿Cuáles son los signos que tienen que tomar una decisión hoy?

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Horóscopo de hoy, miércoles 5 de noviembre

El signo del toro quiere paz, placer y pertenencia, pero si algo ya no la da, esta lunación lo muestra sin filtros. Es un plenilunio que pide elegirnos, aunque eso implique incomodar.

¿Qué se cierra con esta Luna Llena?

tauro

Signos que tienen que tomar una decisión con la Luna llena en Tauro

Tauro, Escorpio, Leo y Acuario cierran un ciclo emocional que empezó en la temporada de Tauro (abril-mayo). Se ve claro qué te sostuvo y qué ya no. Tiempo de decir basta, pero también gracias.

  • Tauro

Se cierra una etapa de cómo te mostrabas al mundo. Renovación total de identidad. Decís: esto soy ahora. Sin excusas.

  • Escorpio

La luna cae frente a vos: tema vínculos. Se revela la verdad de una relación. Te animás a elegir relaciones recíprocas.

  • Leo

Cambios en lo laboral o en proyectos que impulsaban tu propósito. Decisión que libera pero exige coraje.

  • Acuario

Se reconfigura tu idea de hogar, raíces o convivencia. Cierre que trae madurez emocional.

‍ Consejo lunar

  • Respirá profundo. Lo que se va, libera espacio. Lo que llega, te reconoce.
  • Hacé algo que te dé calma: cuerpo, descanso, algo rico, algo suave. Tauro cura desde lo simple.
