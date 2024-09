Las predicciones de Nana Calistar para el fin de semana del 27 al 29 de septiembre, signo por signo.

Desde la fuerza de Aries hasta la sensibilidad de Piscis, cada signo encontrará en su horóscopo una invitación a reconectar con lo que realmente importa. Este es un momento propicio para tomar decisiones que pueden transformar su bienestar y abrirse a nuevas oportunidades.

Horóscopo del fin de semana para Aries

Algunas ocasiones te deprimes por cada tontería que dejas mucho que desear, eres una persona fuerte pero tu talón de Aquiles siempre será tu familia, aprende a convivir más con ellos y a no dedicarle tanto tiempo a gente tonta que solo te busca cuando les da su fregada gana o cuando necesitan algo de ti. Sueños reveladores, chisme por parte de una amistad muy querida y oportunidad de cambios en el are sentimental, te vas hacer más fría o frío que de costumbre y eso se deberá a varias traiciones que te marcaron.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

A la fregada lo que no sirve, momento de despojarte de cargas y karmas de tu pasado, si te fregaron ni pedo la vida sigue, no gastes tus fuerzas y energías en dañar a esas personas ya el universo se encargará de darles lo que se merecen, si tienes una relación y a esta no se le ve mejoras, haz un cambio en la rutina y en la forma de convivir contigo mismo, quizás ahí este la clave. Cuida mucho lo que comes pues podrías subir un poco de peso en estas fechas.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Si tienes pareja y esta se ha notado distante probablemente se deba a que se ha cansado de comer lo mismo, necesitan reinventarse y cambiar el modo de vivir y ver la vida, dejen de visitar los mismos lugares y de marcar tanto la rutina, solo así podrán salir adelante y rescatar la relación. Ya no te sientas mal ni pienses en lo que no fue o no se pudo dar, mejor piensa en las oportunidades que tienes para mejorar en esos aspectos en los cuales sueles cometer muchos errores. Podrías sentirte algo triste en estos días y es normal, con la entrada del otoño moverá ciertas fibras que podrían hacerte caer en una bipolaridad muy perra.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

La vida te pondrá a prueba y te hará que reacciones y valores las cosas pequeñas que tienes. Un amor de lejos empezará a quedar en el olvido. No te culpes por errores que no cometiste y déjale a cada persona su responsabilidad. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver chismes, no hables de mal o podrías cometer una indiscreción. Ten cuidado con tu corazón pues podrías dañarlo al poner tus ojos en la persona equivocada. Posibilidades de emprender un negocio que tiene que ver con comidas, se ve excelente panorama pues te dejará muy buenas ganancias, recuerda que lo tuyo son las ventas y negocios, vete por ese lado.

Horóscopo del fin de semana para Leo

En próximos días comenzar a ver por ti y darte cuenta que no requieres de ninguna persona para ser feliz más que de tus ganas, fuerza y talento. Recuerda ir por eso que quieres, ya sean sueños o metas, no te frustres sino lo logras en corto tiempo, nadie dijo que sería fácil pero la constancia será la clave para que cumplas y lograr cualquier meta. Comienza a cuidarte más y ver por tu cuerpazo criminal, bien sabemos que lo que debe de importar en una persona son los sentimientos y no lo de afuera sin embargo en tu caso, sueles ser muy exigente al buscar pareja así que da lo mismo que solicitas.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Ten cuidado con abrir demasiado tu corazón a quien no te ha dado muestras de cariño o amor o pero aún motivos para que le quieras. Si tienes pareja y está se ha alejado ten presente que tu carácter algunas veces no ayuda en mucho, ponte las pilas y mejor esas fallas que tienes, pero eso sí, exígele lo mismo a tu pareja. Siempre que busques encontrarás, pero estará en ti que lograr lo que quieras. Ya no te metas en camisa de once varas y toma las decisiones a la brevedad, tu mayor problema es darle muchas vueltas a lo que ya es evidente.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal. En lo que respecta a tu carácter anidarás muy cambiante, tranquilízate tus sueños y metas estas por materializarte, pero necesitas ponerte las pilas. Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser constante. Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación y sinceridad. Cuida un friego tu alimentación pues se te hará bolas el engrudo y subirás de peso. Gente tonta te rodea, pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón. Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien perras y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale muchas ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. Una amistad te necesita más que nunca en estos días sabrás de quien se trata. Cuida más tus piernas, recuerda que son la parte más importante de tu físico. En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates más mal de tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta no puedes ser tu el que siempre de más que tu pareja. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas enterar en estos días de quien se trata. Familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. No te dañes tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Si tienes ya una relación va mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. Eres muy sexual y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolidará más la relación. Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificar esos errores, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanta ingenuidad que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar.