Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 13 de octubre, signo por signo

Además, reveló qué carta del Tarot acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuál será el mejor día de la semana para cada uno y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de la Templanza. Va a ser una semana de reacomodar asuntos personales o de trabajo que te traían mortificado o estresado tiempo atrás. En el amor, la persona que estabas buscando va a regresar para cerrar un ciclo o volverlo a abrir. Vienen cambios positivos en cuestiones laborales. No te dejes chantajear o manipular. Es el momento de expandirte, crecer y no limitarte.

Números de la suerte: 17 y 26.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Libra.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Ermitaño. Aparece la luz al final del túnel y vas a encontrar la solución que estabas esperando. No te presiones tanto: si ves que las cosas no se dan o no te las quieren dar, no insistas y dejá que fluyan. En el amor, vas a poder resolver cualquier problema que venías arrastrando. Cualquier situación de trabajo se va a resolver, pero tratá de no alterarte, por lo que no vale la pena.

Números de la suerte: 8 y 15.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo y azul fuerte.

Signos compatibles: Acuario, Virgo y Escorpio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Sol. Vas a seguir brillando con estabilidad y crecimiento. Estás batallando mucho con un amor del pasado o con una persona que querés tener al lado tuyo, pero si no se dan las cosas, no te mortifiques. No te alejes de las personas que realmente te quieren. Llegan dos meses consecutivos de buena suerte, abundancia y estabilidad. Vas a poder resolver cualquier problema del pasado.

Números de la suerte: 14 y 30.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario.

Horóscopo de Cáncer

Te sale la carta del As de Oros. Va a haber algún tropiezo en cuestiones laborales, pero nada de importancia. Te va a llegar ese dinero que estabas esperando. Estás en el momento de formar una buena pareja con estabilidad y crecimiento. Viene un mensaje muy importante y un proyecto nuevo que te permitirá crecer económicamente con dinero inmediato.

Números de la suerte: 19 y 25.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Carruaje. No te detengas, seguí avanzando y no tengas miedo. Llegan nuevas oportunidades y proyectos que te van a hacer crecer. Es momento de cerrar contratos y buscar gente compatible con vos. Querés hacer todo al mismo tiempo y está bien, pero dale prioridad a la salud. Cuidate de los chismes y las envidias. Vienen proyectos muy importantes en cuestiones de trabajo.

Números de la suerte: 4 y 28.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Mago. Pedí que se te va a dar y estás en momento de recibir abundancia. Los sueños se hacen realidad, nunca dejes de proponerte cosas nuevas. Dos o tres metas que tenías pendientes se van a cumplir esta semana. En cuestiones de pareja, cuidado con las peleas, los celos infundados y las traiciones. Dale oportunidad a un amor nuevo. Máxima suerte en todos los sentidos, en especial en el profesional.

Números de la suerte: 1 y 18.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: amarillo y azul.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del As de Copas. Casa nueva, trabajo nuevo, estabilidad nueva. No cargues con personas del pasado, si te vuelven a hablar es para chantajearte o manipularte. Salí a caminar y divertirte. Llega dinero extra y cualquier negocio que empieces se te va a dar. En lo económico, viene estabilidad y crecimiento. Tratá de ahorrar y para diciembre vas a poder comprar lo que tanto deseás.

Números de la suerte: 3 y 9.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Acuario, Aries y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Emperador. Es una semana de relaciones públicas, de cerrar negocios y asuntos legales del pasado. Llegan muy buenas oportunidades de crecimiento. Alejate de las personas que ya no son para vos. No te llenes de drama y angustias que no existen. Te va a llegar dinero, un cierre de contrato o un proyecto nuevo. Viene ese amor compatible que tanto deseás.

Números de la suerte: 10 y 16.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul y blanco.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Loco. Son tiempos de dinero, madurez y crecimiento para entender que necesitás más paciencia y tranquilidad. Usá tu carisma para cerrar ese negocio o conseguir ese trabajo. Controlá tu carácter y tratá de ser un poco más consciente de lo que decís o de las cosas personales que contás. Vas a poder crecer económicamente y cerrar contratos para tener abundancia.

Números de la suerte: 20 y 21.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: blanco y naranja.

Signos compatibles: Aries, Leo y Virgo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Mundo. Vas a viajar y a conocer gente de otros lugares. Tené la mente fuerte; no te dejes chantajear ni manipular por nada ni por nadie. Estás en el momento para crecer y expandir tu fuerza. Tratá de relajarte y sacarte esos pensamientos que solo traen negatividad. Viene una nueva propuesta de trabajo, una nueva relación de pareja y una sorpresa muy importante.

Números de la suerte: 2 y 13.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul y dorado.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del As de Bastos. Cualquier trámite que hagas o propuesta que tengas se va a resolver a tu favor. Tendrás reuniones con personas importantes para cerrar proyectos nuevos. Vas a tener sueños y revelaciones muy importantes, prestales atención. Te busca un amor del pasado para cerrar ciclos. Llegan personas que te van a dar fuerzas para empezar otra vez desde cero.

Números de la suerte: 6 y 7.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y blanco.

Signos compatibles: Libra, Tauro y Géminis.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Estrella. Va a ser una semana de recompensa, estabilidad y entender que estás hecho para brillar. Vas a cerrar contratos, llega dinero extra y tus jefes van a reconocer tu trabajo. Vas a conseguir lo que quieras, pero tratá de no contar tus planes. Cuidado con las traiciones amorosas o con las personas del pasado que te buscan para complicarte la vida. Pareja estable o embarazo en puerta.

Números de la suerte: 11 y 23.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: verde y azul.

Signos compatibles: Cáncer, Leo y Escorpio.