Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 5 al 10 de mayo, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas, sigue adelante y no tengas miedo. Esta semana va a ser de mucho trabajo y mucho estrés. Vas a tener algo de energías encontradas con tu pareja, familia o personas cercanas; no hagas los problemas más grandes de lo que son. Vas a estar planeando un viaje para junio o julio.

Números de la suerte: 3 y 8.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo intenso y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Leo y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Diablo: cuídate de los enemigos ocultos, de la gente envidiosa y de los que están hablando mucho de ti. Llega dinero rápido y te hablan para empezar a crecer en cuestiones empresariales o de negocio propio. Vienen cambios positivos para ti y oportunidades importantes a nivel internacional.

Números de la suerte: 7 y 22.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Virgo y Acuario.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Juicio: es una semana de arreglar papeles y pensamientos para ser exitoso en todo lo que estás haciendo. Estás creciendo profesionalmente y vas en el camino correcto. Es una semana de juntas laborales, nuevos proyectos y cambios positivos. Pide lo que tanto necesitas que te va a venir.

Números de la suerte: 10 y 25.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y azul.

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Libra.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Emperador: haz algo por ti, crece económicamente y quítate los miedos e inseguridades. Es momento de pedirle a tus jefes un mejor sueldo o un mejor puesto. Te mereces grandes cosas y vas a recibir el apoyo de tanto deseabas. Sé un poco más consciente de tu salud.

Números de la suerte: 5 y 17.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul fuerte y amarillo.

Signos compatibles: Leo, Escorpio y Piscis.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Sol: sonríe, que la suerte va a estar contigo y esta semana va a ser mágica. Te van a ofrecer un trabajo o un negocio propio que te va a dar dejar más ganancias. Vas a poder cambiar tu casa o tu auto y eso te va a facilitar la vida. Sé un poco más flexible contigo mismo.

Números de la suerte: 23 y 6.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Aries, Sagitario y Acuario.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de la Estrella: estás en el momento de brillar y sonreír, todo lo que estás planeando se empezó a dar. Estarás mejor económicamente y estable en cuestiones laborales. Si tienes trámites o problemas legales, los vas a solucionar. Vas a tener ideas nuevas, creativas y de progreso.

Números de la suerte: 13 y 18.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: blanco y azul.

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Ermitaño: vas a resolver los problemas y encontrar la solución. Va a ser una semana de trabajo y proyectos nuevos. Sé más perseverante; lo que quieres va a llegar, así que no te desesperes. Vienen posibilidades infinitas de tener abundancia y crecer en todos los sentidos.

Números de la suerte: 16 y 20.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Géminis, Aries y Escorpio.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del As de Oros: fuerza, poder y determinación. No le des tantas vueltas a las cosas. Trata de cuidar mucho tu casa de las pérdidas y los robos; protege tus cosas y tu persona. Vas a tener una revelación divina para crecer más económicamente. Deja ir lo que no es para ti.

Números de la suerte: 26 y 31.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul intenso y amarillo.

Signos compatibles: Virgo, Cáncer y Piscis.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: es el momento de estar arriba, crecer y no detenerse. Los negocios se van a empezar a dar y el dinero que esperabas te va a estar llegando. Trata de llenarte de más vitalidad. Vas a tener excelencia, triunfos y éxitos en todo lo que hagas.

Números de la suerte: 12 y 19.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: amarillo y azul intenso.

Signos compatibles: Libra, Aries y Leo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del As de Copas: cámbiate de casa, trabajo o ambiente; renueva todas las energías y no te estanques. Vas a tener abundancia, estabilidad económica y crecimiento laboral. En el amor, date tiempo y espera que te va a llegar lo que tanto necesitas. Vas a poder salir de viaje o conocer otros lugares.

Números de la suerte: 30 y 33.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: verde y rojo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Libra.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Mago: pide, que se te va a dar y vas a lograr objetivos. Trata de no hablar sobre tus cosas porque a veces otras personas te pegan su energía negativa. Va a ser una semana de proyectos nuevos, juntas laborales y llegada de dinero. Tienes que estar dispuesto a soltar para poder recibir.

Números de la suerte: 14 y 15.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul fuerte y blanco.

Signos compatibles: Sagitario, Libra y Tauro.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Templanza: calma, que todo pasa. Estás recuperando tu estabilidad y sobre todo tu sonrisa. Te estás desarrollando más económicamente, en cuestiones laborales o negocios propios. Puedes ahorrar dinero en todo, pero no contigo. Mira más allá y empieza a formar un patrimonio.

Números de la suerte: 27 y 29.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: azul y rojo.

Signos compatibles: Escorpio, Cáncer y Virgo.