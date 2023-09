Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 3 al 8 de septiembre, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te viene la carta del Ermitaño. No te vas a quedar solo o sola, dejá de estar pensando cosas que no son. Dejá que las cosas fluyan como tienen que fluir. Tu mejor día va a ser el martes, cuando vas a encontrar la luz al final del túnel y la respuesta que estabas necesitando. Vas a poder salir adelante de cualquier problema, no lo hagas tan grande. Tus números de la suerte van a ser el 3 y el 6. Tu color va ser el naranja y el rojo. La carta de los unicornios te dice que tengas paciencia, que todo lo vas a poder solucionar. Las cartas españolas te dicen que mejoran las cosas en tu casa. Los signos compatibles van a ser Capricornio, Leo y Sagitario.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta de la Estrella. Va a ser una semana de suerte y tu mejor día va a ser el jueves. Recordá que el que se enoja, pierde; tratá de tener paciencia y no explotes. No trates de controlar todo. Te llega ese dinero que te debían. Los números mágicos son el 16 y el 23. Tratá de ser más reservado y discreto. No te mortifiques tanto por el amor, dejalo que fluya y llega. Tu color va a ser el azul intenso y el blanco. La carta del unicornio te dice que pidas apoyo. Tus signos compatibles van a ser Virgo, Libra y el Capricornio. Las cartas españolas dicen que te cuides de problemas mentales o depresiones.

Horóscopo para Géminis

Te viene la carta del cuatro de Copas. Dios te va a bendecir el día miércoles con tres deseos: escribilos y pedilos con fe que el miércoles va a ser tu mejor día. Va a ser una semana de mucho trabajo, de nuevos inicios en cuestiones de escuela o laborales. Tus números mágicos van a ser el 1 y el 25. Se vale ser ambicioso, no te sabotees a vos mismo. El color plateado y el rojo van a ser tus colores fuertes en esta semana. La carta del unicornio te habla de crecimiento y abundancia sin límites. Los signos compatibles son Acuario, Géminis y Libra. Las cartas españolas dicen que ahorres tu dinero y que no tengas corajes guardados del pasado.

Horóscopo para Cáncer

Te viene la carta del cuatro de Oros. Te dice que vas a tener dinero en las manos, pero que lo sepas invertir. Viene una semana de abundancia, estabilidad y crecimiento. Sacate pensamientos negativos de personas que estaban cerca tuyo. Tu mejor día va a ser el lunes y toda la semana va a ser mágica. Tus números mágicos van a ser el 5 y el 13. Vienen muchos amores muy compatibles del signo de Piscis, Escorpio y Virgo. El color que te va a dominar va a ser el morado y el blanco. La carta del unicornio dice que los milagros existen, que pidas eso que tanto deseás porque va a ser cumplido. Las cartas españolas dicen que va a ser una semana de mucha pasión.

Horóscopo para Leo

Te viene la carta del Mago. Pedí que se te va a dar. El Sol te va a estar dominando, te vas a poder reinventar y quitar personas que no eran para vos. Tu mejor día va a ser el jueves. Vas a tener estabilidad económica en todos los sentidos, no tengas miedo a los cambios. Tus signos compatibles van a ser Aries, Tauro y Sagitario. Tus números mágicos van a ser el 11 y el 18. Se vale tener temores, pero no estar encasillado en ellos. Tu color va a ser el naranja y el amarillo. La carta del unicornio habla de liderazgo. Las españolas dicen que te viene un regalo sorpresa y un amor verdadero en estos días.

Horóscopo para Virgo

Te viene la carta de la Fuerza. Tu mejor día va a ser el miércoles, que vas a tener estabilidad económica y progreso. Olvidate de los amores que te hicieron daño o que estuvieron arrastrándote a problemas. Tus números mágicos van a ser el 14 y el 19. Tenés que renacer totalmente del pasado. Tu color va a ser el blanco y el rojo. Cualquier ritual que hagas el día de tu cumpleaños te va a funcionar para la abundancia y la estabilidad. La carta del unicornio dice que te dejes fluir y no dejes nada estancado. Las cartas españolas dicen que viene viaje pronto. Los signos compatibles van a ser Capricornio, Aries y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te viene la carta del Mundo. Vas a empezar a crecer más, a tener estabilidad económica y proyección en cuestiones profesionales o laborales. Tu mejor día va a ser el martes. Tus números mágicos van a ser el 20 y el 30. Vas a tener una recompensa económica o un reconocimiento laboral o de escuela. Tu color va a ser el blanco y el naranja. Vienen ilusiones nuevas en cuestiones amorosas del signo de Acuario, Géminis o Cáncer. La carta del unicornio dice que tengas cuidado con los enojos y los resentimientos. Las cartas españolas nos dicen que cambies el look, que te veas y te sientas de lo mejor, y que la abundancia es tuya.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Sol. Va a ser una semana de brillar, se están acomodando las buenas energías y la abundancia. Vas a poder resolver problemas legales, familiares o de trabajo. Buscá gente diferente en tu vida, más positiva, que te haga este aprovechar esa inteligencia que tenés. Tu mejor día va a ser el lunes. Tus números mágicos van a ser el 7 y el 24. Tratá de conocer gente nueva y apasionada del signo de Acuario, Piscis o Cáncer. Tu color va a ser el azul intenso y el rojo intenso. La comunicación es importante. La carta del unicornio habla de renacimiento total y de reinventarse. Las cartas españolas dicen que sí a cualquier cosa que hagas con afirmación y poder.

Horóscopo para Sagitario

Te viene la carta del as de Oros. Fuerza, poder, suerte, abundancia y estabilidad. Tu mejor día va a ser el lunes, pero toda la semana vas a tener esa disposición de abundancia y estabilidad. Tus números mágicos van a ser el 26 y el 27, que son números de economía estable. El color que te va a estar dominando es el rojo y el verde. La carta del unicornio dice que las buenas intenciones te van a llevar a ser mejor persona. Las cartas españolas dicen que tengas cuidado con los vicios, los celos y los rencores. Vienen amores compatibles del signo de Sagitario, Aries o Géminis. Va a ser una semana de mucha pasión.

Horóscopo para Capricornio

Te viene la carta de la Rueda de la Fortuna. Son tiempos de estar arriba, pero también de valorar lo que no tenías y tenés ahora. Tu mejor día va a ser el martes para sonreírle a la vida y al amor. Tus signos compatibles van a ser Piscis, Aries o Virgo. Vienen cosas de abundancia y de preparar viajes. Tus números mágicos van a ser el 2 y el10. Vienen oportunidades nuevas y hay que empezar a madurar. Tu color va a ser el amarillo y el naranja, que son colores de felicidad y transformación. La carta del unicornio dice que cualquier cosa que pienses se te va a dar. Las cartas españolas dicen que viene gente nueva a tu vida para ayudarte en lo profesional.

Horóscopo para Acuario

Te viene la carta del Juicio. Vas a arreglar todos los asuntos que tengas pendientes, personales o de trabajo. Hacé tratos y convenios que te hagan crecer como persona. Tu mejor día va a ser el miércoles. Tus números mágicos van a ser el 22 y el 32. Te van a invitar a un viaje que te ayudará a liberarte de energías muy tóxicas. Tus signos compatibles van a ser Tauro, Géminis y Libra. Tu color va a ser el verde y amarillo, que son colores de estabilidad. La carta del unicornio dice que te viene abundancia, prosperidad y sobre todo dinero. Las cartas españolas dicen que vas a estar firmando papeles legales y vienen cambios radicales en tu casa.

Horóscopo para Piscis

Te viene la carta del Emperador. Es tu semana de crecer, pedir un ascenso o un aumento, que se te va a dar. Tu mejor día va a ser el lunes y todos los días de esta semana te va a estar llegando esa recompensa económica de tiempo atrás. Vas a encontrar amores compatibles del signo de Cáncer, Escorpio y Sagitario. Tus números mágicos van a ser el 28 y el 31. Tu color de la abundancia va a ser el verde y el azul fuerte. La carta del unicornio habla de fortaleza ante las situaciones difíciles. Las cartas españolas dicen que va a ser una semana de reuniones laborales, fiestas y compromisos grandes.