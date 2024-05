Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 26 al 31 de mayo, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del As de Oros: suerte, fortaleza y cambio positivo. Tienes que empezar a controlar tus pensamientos negativos y tus impulsos, saber con quién juntarte y con quién no y visualizar tu éxito. Va a haber muchas energías encontradas en el trabajo. Llegan regalos que no esperabas y que te van a dar mucha felicidad. Viene un despertar nuevo y ofertas de crecimiento.

Números de la suerte: 4 y 30.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Libra.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Loco: va a ser una semana de poner en firme qué quieres para tu futuro, saber hacia dónde vas y qué necesitas para ser feliz. Serán días muy intensos, tienes que empezar a administrar tu tiempo. Te ofrecen en otra empresa un cargo mayor: acéptalo. Vas a estar muy sonriente, cautivador y conquistador. Todo lo que hiciste en el pasado te va a dar frutos esta semana.

Números de la suerte: 12 y 25.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: blanco y naranja.

Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Carruaje: es tu mes de suerte, abundancia y crecimiento total. No te limites y ve más allá. Te llegan regalos que no esperabas y cualquier trámite que tengas te va a funcionar. Cuídate de los chismes, malos comentarios e intrigas de gente que está muy cerca de ti. Vienen cambios positivos ahora que cumples años y te van a pagar ese dinero que te debían.

Números de la suerte: 3 y 14.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Acuario, Libra y Sagitario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta de la Estrella: sigue brillando, teniendo estabilidad económica y conocimiento. Eres muy inteligente y capaz, pero a veces tus sentimientos o problemas de pareja y familiares te afectan demasiado; aprende a poner a cada quien en su lugar y a saber que tú eres lo primero. Cámbiate de trabajo, casa o ciudad, mueve las energías y no te estanques. Pide un deseo que va a ser cumplido casi inmediatamente.

Números de la suerte: 9 y 33.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: rojo y blanco.

Signos compatibles: Libra, Escorpio y Piscis.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Mago: pide, que se te va a dar. Es una semana de logros, éxitos, pagar deudas, sanar enojos del pasado y resolver todo lo que tengas pendiente. Concéntrate en tu propósito de esta semana y qué necesitas para ser feliz. Debes reinventarte y volver a empezar. Cuídate mucho de los pleitos, los problemas y la gente que últimamente te está buscando para hacer lío.

Números de la suerte: 5 y 22.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: verde y rojo.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del As de Bastos: poder, determinación y crecimiento. Es momento de empezar a avanzar y desarrollarte más económicamente. Controla tus impulsos y tu mente, que a veces te hace malas jugadas. Vas a conocer gente importante y poderosa que te va a dar una mano. Casamiento en puerta o estabilidad amorosa. Viene un nuevo negocio o un cambio de trabajo; acéptalo.

Números de la suerte: 1 y 2.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: azul y verde.

Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Emperador: eres fuerte, dinámico e inteligente; ya no dejes que los demás abusen de ti. Sé un poco más egoísta porque esta semana es fundamental que sigas ahorrando y pagando deudas. Subes de puesto o te llega un dinero extra. Te va a buscar gente muy importante en cuestiones laborales o para un proyecto, diles que sí. En el amor, será una semana apasionada.

Números de la suerte: 11 y 35.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul fuerte y verde.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son tiempos de estar arriba, empezar a moverse y crecer. Es fundamental que te concentres y sepas hacia dónde vas en este año, qué quieres tener para ser feliz y qué necesitas para crecer económicamente. Vas a tener un reconocimiento laboral que no esperabas y te van a pagar un dinero de hace tiempo. Un regalo, sorpresa o amor verdadero llegará a tu vida.

Números de la suerte: 18 y 29.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Ermitaño: siempre vas a encontrar la solución, eres la luz para mucha gente. Deja de darle gusto a los demás; date gusto a ti y siéntete feliz. Va a ser una semana de reuniones para un proyecto nuevo y te estarás decidiendo a salir de viaje en los próximos meses. Debes dejar en el pasado todo lo que no servía y empezar a construir cosas nuevas.

Números de la suerte: 7 y 16.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: verde y rojo.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Leo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de la Justicia: el karma va a estar de tu lado y lo que hayas hecho en el pasado va a tener consecuencias positivas en estos días. Va a ser una semana intensa en cuestiones laborales, reuniones y proyectos nuevos. No te sabotees tú mismo y quítate personas tóxicas; el que se enoja, pierde. Pide un deseo que será cumplido casi inmediatamente.

Números de la suerte: 8 y 24.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: azul y verde.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Cáncer.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta de los Amantes: es una semana para encontrar por fin a esa persona ideal y tener relaciones públicas o políticas que te hagan crecer. Te pagan un dinero que te debían. Viene una transformación positiva: purifica el alma, el cuerpo y la mente. Llega progreso en cuestiones laborales o de negocios. Recupera el tiempo perdido y quítate las ataduras que no te dejaban avanzar.

Números de la suerte: 15 y 26.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Juicio: va a ser una semana de arreglar situaciones, obtener logros y alcanzar objetivos. Estás llamando la atención en el trabajo, la escuela y las amistades y te van a dar un reconocimiento. Arregla papeles pendientes para empezar a avanzar. Fortalece tu espíritu y llénate de cosas positivas; cuídate de las personas envidiosas y sé un poco más reservado.

Números de la suerte: 6 y 21.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Libra, Piscis y Cáncer.