Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 29 de septiembre, signo por signo

En su horóscopo semanal, la astróloga explicó qué carta del Tarot acompañará a cada signo durante esta semana, qué colores les resultarán de buena suerte, cuáles son sus números mágicos y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te viene la carta del Juicio. Es tiempo de enderezar el camino, hacer todos los trámites que tengas pendientes, empezar a organizar tu dinero y concentrarte muy bien en tu presente para hacer un mejor futuro. Es momento de reinventarte. Viene la estabilidad económica y emocional que estabas esperando. Dejá el pasado atrás, conocé gente nueva, date la oportunidad de ser feliz. Viene un milagro y una sorpresa agradable.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 6 y 13.

Color de la semana: azul y blanco.

Signos compatibles: Libra, Capricornio y Leo.

Horóscopo para Tauro

Te viene la carta del Mundo. Es el momento de mover las energías, empezar a crecer económicamente y volver a estudiar o tomar un curso. Volverás a sentir las ganas de vivir intensamente. Empezá a salir de tu casa, hacer ejercicio y conocer gente nueva. Vas a poder reinventarte. En el plano económico, estabilidad y crecimiento. Tenés que aprender a decir que no y buscar tus tiempos. Llega la ayuda que necesitás.

Tu mejor día: miércoles.

Números mágicos: 5 y 23.

Color de la semana: rojo intenso y azul fuerte.

Signos compatibles: Virgo, Acuario y Piscis.

Horóscopo para Géminis

Te viene la carta del Sol. Va a ser una semana de brillar, de tener esa luz y energía que te va a ayudar a crecer económicamente. Es tiempo de curar el alma y el cuerpo, no sabotearte y llenarte de energía positiva. Empezás un nuevo negocio o un nuevo camino laboral. Cuidate de chismes o problemas de comunicación. Vas a tener una propuesta de amor verdadero, matrimonio o estabilidad. Controlá la ira y los celos.

Tu mejor día: jueves.

Números mágicos: 11 y 34.

Color de la semana: azul y amarillo.

Signos compatibles: Cáncer, Libra y Acuario.

Horóscopo para Cáncer

Te viene la carta de la Estrella. Va a ser una semana para brillar y trabajar mucho, te estás haciendo notar. Sacate de encima los chismes y no te llenes de energías negativas por malos amores, que vienen otros nuevos. Quitate ese sentimiento de culpa por problemas del pasado. Te busca un familiar para hablar de un negocio o un asunto que vas a estar ayudando a arreglar. Llega un amor verdadero.

Tu mejor día: lunes.

Números mágicos: 8 y 21.

Color de la semana: blanco y verde.

Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Leo.

Horóscopo para Leo

Te viene la carta del Emperador. Sos fuerte, determinante y estás hecho para ser líder. Es el momento de ser completamente auténtico y empezar a brillar, porque vas a lograr el éxito. Cuidate de las personas que nada más quieren lastimarte o molestarte. No te metas en ningún problema ya que las energías van a estar encontradas. Vienen nuevas esperanzas, nunca agaches la cabeza.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 19 y 33.

Color de la semana: dorado y plateado.

Signos compatibles: Sagitario, Aries y Géminis.

Horóscopo para Virgo

Te viene la carta de la Rueda de la Fortuna. Es momento de estar arriba y crecer ya que aún te acompaña la energía positiva de tu cumpleaños. Aprovechá para cerrar negocios y arreglar papeles. No pienses tantas cosas negativas, dejá que fluya y no creas los chismes. Vienen amistades verdaderas y amor verdadero: van a ser un cambio en tu vida y te van a dar la confianza que necesitás.

Tu mejor día: miércoles.

Números mágicos: 20 y 40.

Color de la semana: rojo y naranja.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te viene la carta del Carruaje. No te detengas, seguí adelante y no tengas miedo. Es tu era de renacimiento y tu momento de brillar. Es tiempo de tener una pareja estable. Llegan regalos que no esperabas y una sensación de alegría y paz. Si tenés la oportunidad de salir de viaje, hacelo para mover las energías estancadas. No estás solo, tenés gente que te quiere y vas a pasar por un buen momento. Paciencia y tranquilidad.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 5 y 37.

Color de la semana: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Acuario.

Horóscopo para Escorpio

Te viene la carta del Mago. Pedí, que se te va a dar. Va a ser una semana de arreglar todos los asuntos y enderezar el camino. Por fin llega ese dinero o propuesta de nuevo trabajo. Mantenete tranquilo, no te metas en chismes y quitate los malos pensamientos. Es el momento de subir paso a paso, estás en muy buena dirección. Dejate querer, sentí el amor y el aprecio de los demás. Alguien te apoyará en cuestiones de trabajo.

Tu mejor día: lunes.

Números mágicos: 1 y 12.

Color de la semana: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Capricornio, Piscis y Cáncer.

Horóscopo para Sagitario

Te viene la carta del As de Oros. La alineación del Sol con tu signo trae triunfo, estabilidad y crecimiento. Estás en el momento de dejarte querer y conocer gente nueva y más compatible. Para los que están en pareja, divorcio o separación. Te van a buscar personas del pasado, pero no caigas en la misma relación tóxica. Te invitan a salir de viaje en diciembre, aprovechalo. Vienen momentos de liderazgo. Llega el dinero que te debían.

Tu mejor día: miércoles.

Números mágicos: 9 y 29.

Color de la semana: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Aries, Géminis y Leo.

Horóscopo para Capricornio

Te viene la carta del Loco. Esta semana tu pensamiento va a estar vagando mucho, vas a tener dividido el corazón y los pensamientos. Tenés que tomar acción y decisión para empezar a avanzar. Para los que están casados, embarazo en puerta. Llega la abundancia y ese dinero que estabas esperando. Tratá de concentrarte más en el estudio y cuidate de problemas legales. Un amigo muy cercano te va a estar traicionando.

Tu mejor día: martes.

Números mágicos: 17 y 30.

Color de la semana: verde y rojo.

Signos compatibles: Aries, Leo y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te viene la carta del Diablo. Llega dinero a través de la lotería o juegos de azar. Estás en un momento de crecimiento y estabilidad, pero cuidate de los enemigos ocultos. Tomate unas vacaciones y hacé ejercicio. Te va a llegar la prosperidad que estabas deseando. Cuidado con los chismes y las malas vibras. Vienen cambios muy importantes en el trabajo a través de una jefa mujer que te ayudará a crecer.

Tu mejor día: miércoles.

Números mágicos: 15 y 44.

Color de la semana: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Tauro, Libra y Escorpio.

Horóscopo para Piscis

Te viene la carta de la Templanza. Vas a tener fuerza, valentía y a quitarte las malas vibras. El amor llega a tu vida y te vas a sentir realizado con esa pareja que tanto esperabas. Si estás buscando un embarazo o casamiento, se te va a dar. No te estreses ni pienses de más. Viene un reconocimiento económico o en cuestiones de estudios. Cuidate de los chismes y las personas tóxicas. Tomá sol para quemar todo lo negativo.

Tu mejor día: jueves.

Números mágicos: 8 y 66.

Color de la semana: naranja y verde.

Signos compatibles: Acuario, Cáncer y Escorpio.