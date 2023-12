Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 29 de diciembre, signo por signo

En ese contexto, la tarotista reveló qué carta acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuál será el mejor día de la semana para cada uno y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del As de Oros: va a ser una semana de suerte, premios y recibir dinero que no esperabas. Vas a estar acomodando varias situaciones laborales o de escuela para el próximo año. Recibirás un regalo y un mensaje que no esperabas. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: perdónate, no has hecho nada malo.

Números de la suerte: 8 y 22.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y amarillo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Juicio: va a ser una semana mágica de encontrarte a ti mismo y entender que la felicidad es muy importante. No te alejes de las personas que más te quieren. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: pensamientos positivos generan acciones positivas.

Números de la suerte: 10 y 17.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul y blanco.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas y sigue avanzando. Va a ser una semana de volverse a topar con personas que hace mucho no veías, no te estreses; lo más importante es juntar a la familia y a los seres queridos. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: enfócate en tu meta y en ser feliz.

Números de la suerte: 7 y 9.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: naranja y rojo.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta de la Torre: estás en el momento de crecer económicamente y sonreírle a la vida. Recuerda que no es tanto el regalo sino la acción, así que no gastes de más. Te va a buscar un amor del pasado para pedirte perdón, pero no se vale volver. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: la situación que te estresaba se va a resolver.

Números de la suerte: 14 y 18.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y verde.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Mundo: vas a salir de viaje o a recibir gente de afuera. Te llegan los mejores regalos. Cuida tu salud porque vas a ser el alma de la fiesta. Vienen proyectos muy prometedores en 2024. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: vas a tener la oportunidad de ser feliz sin limitantes.

Números de la suerte: 23 y 25.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: blanco y rojo intenso.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Sol: va a ser una semana completamente increíble. Será una Navidad placentera, pero tienes que hablar claramente con tu familia en cuestiones de herencia o deudas. Vas a tener regalos de gente que ni esperabas. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: ten confianza en ti, estás en la dirección correcta.

Números de la suerte: 2 y 6.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: amarillo y naranja.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Ermitaño: no pienses de más, es tu semana de alegría y estabilidad. Disfruta con la gente que te quiere. No busques limitantes en tu vida y no te castigues a ti mismo. Llega dinero extra. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: toma tu tiempo para decidir y para ser feliz.

Números de la suerte: 15 y 31.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: verde y amarillo.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Loco: son momentos de madurez, de entender a la familia, disfrutar y no exigirte de más. Va a ser una semana de muchos eventos. Te viene una sorpresa que no esperabas y una promesa de amor. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: decídete a ser feliz hoy, no ayer ni mañana.

Números de la suerte: 1 y 16.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul intenso y amarillo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta de la Templanza: paz y reconciliación. Va a a ser una semana de mucha pasión y de amores prohibidos o pasajeros. Llega una sorpresa económica o un viaje con la persona ideal. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: protégete, nunca te confíes de más.

Números de la suerte: 3 y 28.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo intenso y azul intenso.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Mago: estás en tu era, tu tiempo de cumpleaños y de felicidad. Es el momento de estar alegres y olvidarte de los problemas del pasado. Te van a estar invitando a salir de viaje. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: define tu propósito de vida que va a ser cumplido.

Números de la suerte: 27 y 30.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo intenso y amarillo intenso.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta de la Estrella: es el momento de brillar y sonreír, eres el alma de la fiesta. Vas a salir de viaje en estos días. Te llega un regalo que no esperabas, sorpresas económicas y un nuevo proyecto laboral para 2024. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: comprométete a ser feliz y exitoso.

Números de la suerte: 19 y 20.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y rojo.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Emperador: va a ser una semana de estar feliz y tranquilo, disfrútalo con la familia y disfrútate a ti. Te viene un premio grande en la lotería. Te va a buscar un amor del pasado, pero también amores nuevos y compatibles. El mensaje de tu ángel de la Navidad es: enfócate en tu salud y tu felicidad.

Números de la suerte: 4 y 29.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: amarillo y verde fuerte.