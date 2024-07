Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 21 al 26 de julio, signo por signo

Ritual Mhoni Vidente riqueza 30-01-24 Captura de pantalla YouTube

Horóscopo para Aries

Aries tendrá una gran semana con alineación de energías positivas, especialmente favoreciendo temas de trabajo, negocios propios y proyectos. Podría haber pago de deudas pasadas y aumento de estabilidad económica. El mejor día será el jueves, destacando por asuntos económicos y laborales. Se recomienda cuidarse de problemas físicos como huesos, cintura baja y espalda.

En el amor, se mencionan signos compatibles como Leo, Libra y Capricornio. También se hacen referencias a cartas del Tarot que sugieren relaciones estables o la posibilidad de embarazo.

Horóscopo para Tauro

Tauro está en un período propicio para crecer económicamente, con la carta del Carruaje indicando que es momento de iniciar nuevos caminos en el trabajo o en proyectos. Se enfatiza la importancia de no detenerse ni tener miedo, siendo auténtico y buscando el éxito deseado.

El miércoles es el mejor día para Tauro, con números mágicos como el 11 y 26, y los colores naranja y verde como favorables. Se mencionan signos compatibles como Acuario, Virgo y Escorpio, que podrían ofrecer amor verdadero y estabilidad. También se sugiere la posibilidad de una propuesta de matrimonio.

Horóscopo para Géminis

Géminis está en una semana de cambios, fuerza y determinación, representados por la carta de los Bastos. Se enfatiza la necesidad de superar autosabotaje reconociendo el propio poder y crecimiento. Géminis tiene la capacidad de ser líder en todas sus acciones y proyectos. Es importante dormir adecuadamente para evitar problemas derivados del desgaste energético, como levantarse frecuentemente a media noche.

Se mencionan signos compatibles como Aries, Libra y Sagitario, prometiendo nuevas y compatibles relaciones amorosas. Se aconseja poner el yo primero antes que los demás, evitando sacrificios excesivos por la pareja, amigos o familia.

Horóscopo para Cáncer

Cáncer está experimentando un momento de felicidad y estabilidad emocional, especialmente enfocado en la búsqueda de una pareja estable. Es un buen momento para estar con alguien y consolidar relaciones emocionales. El martes será el mejor día de la semana, aunque se prevén desafíos en el trabajo debido a energías negativas como chismes o malos comentarios.

Los números mágicos para Cáncer son el 14 y 18, y los colores recomendados son el azul fuerte y blanco. Se sugiere estudiar para mejorar habilidades de comunicación y ser más efectivo en el trabajo. Cáncer será muy compatible con los signos de Escorpió, Piscis y Aries, promoviendo relaciones positivas y armoniosas. Se enfatiza la importancia de pasar tiempo en la naturaleza para revitalizar la energía.

Horóscopo para Leo

Es un tiempo de despertar y energía positiva. Se enfatiza la importancia de celebrar y viajar, así como rodearse de compañías importantes. La carta de la Templanza indica un momento de crecimiento personal y espiritual. Leo tiene dos golpes de suerte con los números 19 y 22, y los colores rojo y verde fuerte. Esta semana se percibe como sensual y llena de confianza, propicia para cambios de trabajo y oportunidades en proyectos nuevos. También se menciona la llegada de papeles importantes como visas o residencias.

Los signos compatibles para Leo son Sagitario, Acuario y Aries, quienes pueden acercarse con intenciones positivas y propuestas de amor o matrimonio. Se aconseja a Leo buscar estabilidad emocional y evitar relaciones complicadas o múltiples.

Horóscopo para Virgo

Virgo está en un periodo auspicioso representado por la carta de la Rueda de la Fortuna. Es tiempo de estar en la cima y no limitarse en nada. Se enfatiza la importancia de ser feliz, alegre y dejar atrás las energías negativas y las relaciones tóxicas que pueden obstaculizar el progreso.

El viernes es el mejor día para Virgo, con dos golpes de suerte pronosticados con los números mágicos 16 y 23. Los colores de suerte son el blanco y el naranja, indicando un periodo propicio para disfrutar de las vacaciones, conocer gente nueva y aprender idiomas. Los signos compatibles con Virgo serán Tauro, Capricornio y Aries, quienes pueden ofrecer apoyo y ayudar en el crecimiento personal y profesional. Se sugiere considerar estudios en medicina, enfermería, administración o idiomas para abrir nuevas oportunidades.

Horóscopo para Libra

Libra recibe la carta de la Estrella, que simboliza estabilidad, crecimiento y la capacidad de realizar grandes cosas en la vida. Se aconseja a Libra no creer en las opiniones negativas de otras personas y no dejarse influenciar por individuos manipuladores. Es crucial diferenciar entre aquellos que desean lo mejor y quienes no, y poner a cada uno en su lugar.

El miércoles será el mejor día para Libra, con dos golpes de suerte en cuestiones de lotería asociados con los números 12 y 17. Los colores de suerte son el verde y el naranja, indicando un periodo propicio para avanzar. Los signos compatibles con Libra serán Acuario, Géminis y Leo, según las cartas. Se aconseja a Libra dejar ir a personas o situaciones que ya no le sirven y aprender a soltar lo que no es.

Horóscopo para Escorpio

La carta de la Justicia marca un período en el que la justicia estará de tu lado. Este es un momento para resolver problemas, enfrentar desafíos y llegar a acuerdos estables. Escorpio, eres conocido por tu habilidad para dialogar y discutir, pero ahora es crucial que canalices esta energía hacia soluciones constructivas que te permitan avanzar positivamente.

Tu mejor día será el martes, con dos números mágicos destacados: 04 y 15. Estos números pueden traerte buena fortuna, así que mantente atento a cualquier oportunidad que se presente. El color amarillo y verde te acompaña esta semana, indicando un aumento en tu energía personal. Los signos compatibles para ti en este período son Piscis, Cáncer y Virgo.

Horóscopo para Sagitario

Estás en un momento propicio para crecer, resolver asuntos pendientes y avanzar en tu vida, especialmente en áreas donde has estado estancado. Los signos Leo, Libra y Tauro son mencionados como compatibles contigo para relaciones fugaces y apasionadas. Se recomienda respirar profundamente para controlar energías, carácter y pensamientos. También se destaca la importancia de despejar la mente y no permitir que problemas triviales afecten tu paz interior.

Horóscopo para Capricornio

Para Capricornio, la carta que te guía es El As de Copas, indicando que lo más importante para ti es la familia, los buenos amigos y tu hogar. Es crucial que cuides tanto tu cuerpo como tu mente y tu espíritu. Alejarte de personas tóxicas y de malos consejos será fundamental para tu bienestar. También es recomendable considerar dejar atrás trabajos que no te hacen feliz y hábitos perjudiciales como el exceso de alcohol, cigarros, dormir en exceso o comer descontroladamente.

Tu mejor día será el jueves, y tus números mágicos son el 02 y el 05. Los colores que te traerán suerte son el amarillo y el naranja. A nivel emocional, los signos compatibles que se acercarán a ti con intenciones positivas son Aries, Tauro y Leo.

Horóscopo para Acuario

Acuario, te viene la carta del Ermitaño, lo que indica que encontrarás la luz y las soluciones que buscas. A veces, te sientes agobiado por tus propios pensamientos y sabotajes mentales. La clave está en tomar decisiones prácticas y directas, sin dramatizar ni exagerar.

Para mantener tu equilibrio, asegúrate de comer bien, meditar y disfrutar de actividades como ir al cine solo/a o con amigos. Los números de la suerte para ti son el 24 y el 62, y los colores beneficiosos son el rojo y el azul intenso. Espera recibir regalos inesperados que te traerán felicidad, sin importar el día de la semana. En cuanto a relaciones personales, busca el apoyo de personas que realmente te aprecien y te impulsen, como Aries, Tauro o Libra.

Horóscopo para Piscis

Piscis, te viene la carta de La Torre, que simboliza fuerza, determinación y crecimiento personal. A veces, por ser un signo de agua, tiendes a dramatizar las situaciones y a crear cuentos que no reflejan la realidad. Esta semana es crucial que te enfoques en pisar firme y enfrentar la realidad con determinación. Debes tomar decisiones y avanzar hacia lo que realmente te hace feliz, identificando quiénes te están ayudando a progresar y quiénes no.

En el amor, se espera que encuentres parejas fieles, especialmente del signo de Cáncer, Escorpio o Sagitario, quienes serán muy compatibles contigo. Es importante que cuides tu piel, tu cabello y tu salud mental, ya que son áreas sensibles para ti. Tu mejor día será el que está por venir y tus números mágicos son el 10 y el 29. Los colores que te traerán suerte son el azul fuerte y el amarillo.