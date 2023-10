Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 20 de octubre, signo por signo

Además, reveló qué carta del Tarot acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuál será el mejor día de la semana para cada uno y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del As de Oros que te habla sobre nuevas oportunidades de crecimiento laboral y personal. Tratá de no enojarte ni desesperarte por situaciones que no puedas controlar. Vas a lograr contratos y negocios que venían de tiempo atrás. Vienen cambios positivos y más creatividad, pero mantené la disciplina. Seguí tu intuición y tu mente antes que tu corazón.

Números de la suerte: 15 y 26.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y azul.

Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Leo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Emperador. Son tiempos de crecer, estar arriba, empezar a madurar, pensar en casarte o tener una pareja estable. Tenés que ser más discreto y tener un pensamiento más positivo. Llega un amor nuevo y compatible, pero no le des tu confianza a cualquier persona. Va a ser una semana muy intensa en lo laboral así que no te desesperes. Es el momento de tomar decisiones.

Números de la suerte: 14 y 30.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: verde y blanco.

Signos compatibles: Acuario, Capricornio y Virgo.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Mago: pedí que se te va a dar. Va a ser una semana de logros y objetivos en lo laboral y académico. Es el momento de encontrar la felicidad y atraparla, estimular la pasión en la pareja, empezar a ahorrar y definir qué necesitás para ser feliz. Sacate de encima las cosas que no te dejan crecer y no te metas en problemas que no son tuyos.

Números de la suerte: 10 y 25.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Libra, Acuario y Leo.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta de la Estrella. Es una semana para brillar, conseguir éxitos, crecer más y quitarte tanto los pensamientos negativos como la gente que no te sirve. Tenés que pensar primero en vos y después en los demás. Usá tu inteligencia para resolver cuestiones del pasado. Es el momento de dejar de pensar y pasar a la acción. Para los solteros, llega el amor verdadero o una relación estable.

Números de la suerte: 16 y 19.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y verde.

Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Libra.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas, seguí adelante y no tengas miedo. Estás atravesando una semana de nuevos retos y proyectos. Va a haber cuestiones legales, reuniones de trabajo o cambios de puesto. Podrás resolver problemas del pasado y tener la determinación para crecer económicamente. Prestale atención a tus sueños o mensajes de tus ángeles.

Números de la suerte: 13 y 28.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo y blanco.

Signos compatibles: Aries, Sagitario y Escorpio.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Mundo, que habla de tomar acción en cuestiones de trabajo y comenzar a expandirte en todas las formas. No tengas miedo a los cambios o a empezar cosas nuevas. Te va a buscar un amor del pasado que está comprometido y no te trae nada bueno. Tendrás una idea o una iluminación. Podrás mantenerte estable y resolver cualquier problema legal.

Números de la suerte: 7 y 20.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Aries.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Sol. Sigue tu temporada de cumpleaños que trae energía nueva y renovada. Va a ser una semana de mucho trabajo, reuniones laborales o exámenes, pero te va a ir bien en todo. Viene una comunicación muy importante con la gente que te rodea y regalos que no esperabas. Llega prosperidad y estabilidad económica a tu vida. Vas a tener un éxito inesperado.

Números de la suerte: 1 y 23.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: azul y verde.

Signos compatibles: Cáncer, Géminis y Acuario.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta de la Templanza. Es el momento de tener paciencia, tomar decisiones y empezar a crecer. Calma, que las cosas se van a solucionar y si tenías un problema legal lo vas a poder resolver. No te estés peleando constantemente; aprendé a callar. Va a ser una semana de mucho estrés laboral, así que prestá atención a lo que estás haciendo.

Números de la suerte: 4 y 18.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: blanco y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Sagitario.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Loco: dinero extra, dinero fácil, estabilidad económica y madurez mental. Tenés que administrar mejor tu dinero y aprender a gastarlo. Va a ser una semana de logros, pero pensá bien qué querés hacer para realizarte y no cometas el error de andar con alguien solo porque te sentís sola o solo. Las oportunidades llegarán en estos días.

Números de la suerte: 5 y 8.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: azul y dorado.

Signos compatibles: Leo, Aries y Géminis.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna. Son tiempos de estar arriba y pensar para no equivocarte. Va a ser una semana de mucho trabajo, estudios y estrés: tratá de mantener la calma y la serenidad. Tomá la mejor opción para tu vida, no te dejes influenciar por otras personas y fijate bien quiénes son tus amigos. Vienen nuevos comienzos. Es momento de quererte a vos mismo.

Números de la suerte: 9 y 27.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del As de Copas. Es el momento de mudarte y vivir solo o con un amigo, no con tu pareja. Son días para quererte a vos mismo y purificar tu alma, tu cuerpo y tu mente. Aclará situaciones negativas con personas del pasado, exparejas, amigos o compañeros de trabajo. El éxito está en tus manos; no te sabotees a vos mismo. Los solteros conocerán gente nueva. Para los casados, embarazo en puerta.

Números de la suerte: 17 y 22.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y azul.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Torre. Es el momento de crecer, estar en tu casa con tus seres queridos y aprovechar esa armonía. Tratá de ser un poco más inteligente al momento de contestar y controlar tus emociones. Tomá decisiones con el cerebro, no tanto con el corazón. Vienen nuevas oportunidades de trabajo y cambios de casa, ciudad o país. Buena racha en cuestiones amorosas y de estabilidad.

Números de la suerte: 11 y 23.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: verde y amarillo.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Capricornio.