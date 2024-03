Las predicciones de Mhoni Vidente para el mes de marzo, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del Sol: vas a brillar más que nunca. Es un gran mes porque a partir del 21 de marzo comienza tu era. Te reinventarás y vas a estar sacando lo mejor de ti. Te van a pagar un dinero que te debían y viene un proyecto nuevo que va a ser en el extranjero o con gente muy importante. El Arcángel Miguel te dice que va a estar detrás de ti para vencer todas las envidias y brujerías.

Números de la suerte: 3 y 13.

Mejores días del mes: 1, 7, 8, 13, 20, 21 y 27.

Colores: rojo y naranja.

Signos compatibles: Leo, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Emperador: estás hecho para ser el líder, ya deja de agachar la cabeza. Es el momento de cambiarte de trabajo, buscar más ingresos y tener tu negocio propio. Vas a salir de viaje y arreglar asuntos legales. Atraerás mucho el amor y te sentirás apasionado. Vas a recuperar tu salud y la estabilidad económica. El Arcángel Gabriel te va a dar los mensajes precisos de Dios.

Números de la suerte: 15 y 30.

Mejores días del mes: 2, 5, 10, 20 y 26.

Colores: azul fuerte y blanco.

Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Acuario.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas, sigue adelante y no tengas miedo; estás en el momento de atrapar la suerte y no soltarla. Vas a poder cambiar de trabajo o de casa, poner un negocio propio o sacar un crédito. Acepta las decisiones de los demás y empieza a avanzar. Libérate del pasado. El Arcángel Uriel te dice que este mes va a ser de abundancia, dinero y riqueza.

Números de la suerte: 2 y 21.

Mejores días del mes: 1, 8, 15, 21 y 28.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Acuario, Libra y Sagitario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del As de Oros: sigues con el éxito y la mentalidad progresista. No te limites; el mes de marzo te va a dejar muy buenas ganancias y sorpresas. Vas a salir de viaje y conocerás gente nueva y productiva. Te reconocen en tu trabajo, te llega ese dinero extra y una propuesta muy importante. El Arcángel Rafael te dice que lo invoques para sanar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu.

Números de la suerte: 8 y 14.

Mejores días del mes: 1, 7, 10, 19, 21 y 28.

Colores: verde y naranja.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Piscis.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta de la Justicia: todo lo bueno que has hecho va a regresar a tu vida y te vas a estar sintiendo mejor. Es un mes clave para reinventarte y quemar todas las energías negativas. Te ofrecen una oportunidad de crecimiento laboral. Tendrás un magnetismo especial. Estás en el momento de empezar a juntar dinero. El Arcángel Metatrón te dará la fuerza, la gracia y el valor para salir adelante de cualquier problema.

Números de la suerte: 6 y 10.

Mejores días del mes: 3, 5, 12, 17, 22, 27 y 28.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Sagitario, Aries y Géminis.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de la Estrella: son momentos de brillar, concentrarse y empezar a tener ese dinero para crecer. Vienen cambios de trabajo, de casa y de pensamiento, porque es un mes de reinventarse. Te llega una propuesta amorosa muy importante; piénsala bien. El Arcángel Metatrón te va a estar dando las armas, la habilidad, la inteligencia y la buena suerte para salir adelante.

Números de la suerte: 4 y 25.

Mejores días del mes: 1, 7, 15, 21 y 26.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Capricornio.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: es tiempo de estar arriba, crecer económicamente y buscar un trabajo mejor. Este mes viene un alivio y un cambio positivo. El dinero va a florecer completamente, así que lo tienes que aprovechar. Va a haber mucho amor y vas a conocer gente muy compatible. El Arcángel Miguel te dice que no te rindas y sigas adelante con ese proyecto que quieres.

Números de la suerte: 29 y 33.

Mejores días del mes: 1, 4, 9, 16, 22 y 25.

Colores: rojo intenso y azul.

Signos compatibles: Acuario, Géminis y Cáncer.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Mundo: es el momento de tomar el mundo en tus manos y crecer. Llega un trabajo mejor, estabilidad económica y sobre todo estabilidad personal. Estás en el momento de tomar decisiones. Este mes es de crecimiento e iluminación. El Arcángel Uriel te dice que estés convencido de lo que quieres para ser feliz: escucha tu razón, no tu corazón.

Números de la suerte: 18 y 23.

Mejores días del mes: 1, 7, 10, 20, 21 y 25.

Colores: rojo y naranja.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Loco: va a ser un mes para crecer económicamente, salir de viaje, conocer gente importante y desarrollarte más. Son días de energía positiva, de abundancia y de empezar a brillar. Ilusiones nuevas en cuestiones de trabajo y negocio propio. Saldrás varias veces de viaje. El Arcángel Gabriel te va a estar ayudando a quitarte las malas vibras, envidias y recelos.

Números de la suerte: 1 y 7.

Mejores días del mes: 3, 5, 11, 12, 21 y 27.

Colores: naranja y blanco.

Signos compatibles: Aries, Leo y Capricornio.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de la Templanza: este mes está hecho para ti, para sonreír, crecer económicamente y desarrollarte más en cuestiones laborales. Escoge bien tus amistades. Marzo va a ser un mes de transformaciones positivas: te ofrecen un trabajo extra, llega un dinero que no esperabas y sales dos o tres veces de viaje. El Arcángel Miguel te va a ayudar a quitarte todo lo negativo y los malos sentimientos.

Números de la suerte: 5 y 16.

Mejores días del mes: 1, 7, 9, 15, 21, 23 y 27.

Colores: verde y rojo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Géminis.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Juicio: son tiempos de tomar acciones, lograr lo que tú deseas y superarte. Muy buenas oportunidades de viaje y de crecimiento en el exterior. Estás teniendo más abundancia económica, pero trata de ahorrar. Son días clave para buscar un mejor trabajo o poner un negocio. El Arcángel Uriel te dice que vuelvas a empezar de cero; se acabaron los pretextos y las demoras.

Números de la suerte: 17 y 31.

Mejores días del mes: 1, 8, 10, 15, 18, 23 y 27.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Sagitario, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Torre: es tu mes cabalístico para la abundancia, el crecimiento y la estabilidad. Cuidado con las traiciones amorosas, ya no des de más. Llega un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría. Aprovecha para salir de viaje. El Arcángel Metatrón te da la sabiduría, la fuerza y la energía para liberarte de las ataduras del pasado.

Números de la suerte: 12 y 24.

Mejores días del mes: 1, 3, 8, 13, 15, 23 y 30.

Colores: naranja y rojo.

Signos compatibles: Aries, cáncer y Escorpio.