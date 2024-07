Las predicciones de Mhoni Vidente del fin de semana del 26 al 28 de julio, signo por signo

Todos los signos se verán afectados por la posición astrológica y astronómica de la Luna y el Sol en Trígono, una fase en que las energías emocionales, vitales y de identidad están en armonía.

Del sábado al domingo cada signo experimentará momentos de flujo emocional tranquilo, creatividad y una mayor facilidad para expresar nuestro yo auténtico. Será clave para tomar decisiones importantes.

Horóscopo para Aries

Será un fin de semana donde deberás dedicarse a vos mismo: cambiar el look, mejorando el hogar y reorganizando ropa. Es un período de reinvención personal. Disfrutarás de tus actividades sociales y es un buen momento para que Aries crezca económicamente. Debes evitar la pereza y hacer ejercicio, tomar más agua y cuidarse para sentirse mejor. Invertí en protector solar.

Números de la suerte: 15 y 24.

Colores: azul y verde.

Mejor día: domingo.

Horóscopo para Tauro

Dedícate en cuerpo y alma a estar mejor, a comer bien, sanar la mentalidad de temas del pasado. Recomienda tomar agua, dejar de ver a esas personas que te generan enojos. Cuidado con las peleas familiares o callejeras, no te dejes llevar por las emociones. Se prevé una recompensa económica proveniente de un asunto del pasado. Debes cuidar dolores en piernas, tobillos y huesos. Es prudente no compartir demasiado tus planes a futuro porque puede traerte malas energías.

Números de la suerte: 3 y 30

Colores: rojo y amarillo

Mejor día: lunes.

Horóscopo para Géminis

Es esencial que te liberes de las energías negativas que te estuvieron frenando, también recomienda evitar pensar en exceso en problemas hipotéticos como preocupaciones de trabajo o tu relación. Será beneficioso hacer tareas placenteras como ir al cine, salir a comer con familiares o socializar con amigos.

Números de la suerte: 9 y 13.

Colores: azul y blanco.

Mejor día: sábado.

Horóscopo para Cáncer

Es importante mantener la tranquilidad y evitar ponerte nervioso. En lugar de preocuparse por lo que sucede en casa mientras estás de vacaciones, se recomienda enfocarse en disfrutar el momento presente. Recibirás información en su momento si ocurre algo negativo.

Números de la suerte: 4 y 29.

Colores: blanco y naranja.

Mejor día: viernes.

Horóscopo para Leo

Las cartas sugieren un buen momento para usar el rojo, energía positiva y será importante tener cuidado con problemas estomacales o de reflujo intestinal y ser consciente de lo que se ingiere. La ambición de crecer y lograr estabilidad son positivos. Si planeas sir, será clave tener en cuenta la energía y entusiasmo, que pueden llevarte a hacer muchas cosas.

Números de la suerte: 1 y 33.

Colores: rojo y verde.

Mejor día: domingo.

Horóscopo para Virgo

Será crucial buscar mantener una buena comunicación con familia y pareja. Debes prestar atención especial a tus finanzas, especialmente a lo relacionado con Hacienda y pagos de impuesto. Será un fin de semana ideal para un renacimiento personal, si deseas hacerte un tatuaje o un cambio de look.

Números de la suerte: 8 y 14.

Colores: rojo, verde y azul.

Mejor día: viernes.

Horóscopo para Libra

Será un fin de semana para enfocarte en tu crecimiento personal y académico. Considera volver a estudiar, tomar un curso o adquirir un libro. Los esfuerzos te ayudarán a avanzar económicamente y entender mejor las situaciones. Busca espacios para reflexionar, caminar y disfrutar de tu propia compañía. Se acerca un amor verdadero a tu vida, lo cual promete una tierna caricia para tu corazón.

Números de la suerte: 10 y 18.

Colores: amarillo y naranja.

Mejor día: sábado.

Horóscopo para Escorpio

Es importante que disfrutes con moderación, evita beber demasiado alcohol y controlar tus impulsos. Recibirás dinero extra. Considera jugar estos números el viernes y podrás tener un golpe de suerte. Si estás buscando ser mamá o papá, es un fin de semana valorable, ya que hay probabilidad de que logres el embarazo. Tendrás éxito en lo que te propongas y es un buen momento para recuperarte de cualquier problema de salud que hayas enfrentado.

Números de la suerte: 7 y 15.

Colores: rojo y amarillo.

Mejor día: viernes.

Horóscopo para Sagitario

Es crucial que prestes atención a tus relaciones amorosas y evita suplicar o insistir en una relación en alguien que no está interesado en vos. Es un buen momento para buscar nuevos contratos de trabajo. Evitá mezclar amor con negocios. No te dejes llevar por impulsos o atracciones físicas. Es importante mantener el equilibrio.

Números de la suerte: 6 y 25.

Colores: amarillo y rojo.

Mejor día: viernes.

Horóscopo para Capricornio

Experimentarás un notable poder personal. Es un buen momento para seguir estudiando y preparándote más. Aprovecha esta oportunidad que te ayudará adaptarte a nuevas situaciones. Descubrirás una verdad que te interesaba saber, lo cual te traerá un alivio y claridad. Debes cuidar tu salud, especialmente la espalda baja, problemas de gastritis o riñones. Evita vicios y mantené una alimentación adecuada.

Números de la suerte: 22 y 31.

Colores: amarillo y naranja.

Mejor día: sábado.

Horóscopo para Acuario

Será propenso a la fiesta este fin de semana, reuniones y compromisos sociales. Es un buen momento para disfrutar, pero para mantener carácter firme. No te dejes influenciar por el que dirán y enfócate en ser fuerte y auténtico. Considera continuar estudios y tomar un curso. Asegurate de tener documentación en orden, seguro médico y papeles de impuestos. Es crucial sanar emocionalmente.

Números de la suerte: 11 y 20.

Colores: naranja y amarillo.

Mejor día: domingo.

Horóscopo para Piscis

Es importante que prestes atención a tu salud. Podrías experimentar problemas de reflujo o diarrea, así que considerá ajustar tu dieta. No te sientas intimidado, hazte notar todo lo que hagas y no te preocupes por pedir explicaciones a quienes no te valoran. Si tu relación o amistad no funciona, no te detengas a buscar razones. Es momento de disfrutar de sorpresas y regalos que vienen en tu presente y futuro.

Números de la suerte: 21 y 33

Colores: amarillo y naranja.

Mejor día: viernes.