Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 2 al 8 de diciembre, signo por signo

Venus, el planeta del amor, ingresa en el signo de Escorpio el día 4. Nuestros sentimientos van a ser muy intensos, con las pasiones al rojo vivo. Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) van a ser los más seductores del Cosmos.

El día 5 tiene lugar el cuarto menguante de la Luna en el signo de Virgo. Esta energía lunar nos va a ayudar a superar trabas y, sobre todo, a encontrar soluciones a todo eso que nos preocupa para quitarnos ya los problemas de la cabeza.

Esperanza Gracia, horóscopo, predicciones Esperanza Gracia presentó su ranking de signos para esta semana. Captura de pantalla YouTube

Por otro lado, el planeta Mercurio se encuentra en Capricornio. Vamos a poder organizar y planificar nuestra cabeza para que sea más metódica, ya que estamos un poco alocados. Los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) van a estar genial y es un buen momento para exámenes y entrevistas de trabajo.

Por último, Marte y el Sol se encuentran en el signo de Sagitario y contribuyen a que los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) estén arrolladores y sobre todo protegidos por el Cosmos. Acérquense a esos signos porque van a dar suerte.

Horóscopo para Aries

Te apetecerá disfrutar y vivir experiencias nuevas y excitantes, pero cuidado con tu impulsividad porque va a hacer que estés muy enérgico y explosivo, y podés tener algún desencuentro que te altere. No te adelantes a los acontecimientos y contá hasta diez antes de responder. No está mal parar un poco, disfrutar de lo que tenés y serenar tu vida.

Horóscopo para Tauro

Tenés todo a tu favor para dar un buen impulso a un asunto que te interesa. Aprovechá lo que la vida te ofrece y no dejes pasar oportunidades. Mercurio bien aspectado hace que estés muy ágil mentalmente, abierto al diálogo, curioso y con una avidez inusitada de contactar con la gente y relacionarte. Vas a ayudar a los que querés y te preocuparás de su bienestar. Será una suerte tenerte cerca.

Horóscopo para Géminis

Podés verte envuelto en algún conflicto inesperado, pero sabrás cómo actuar y pronto podrás solucionarlo. El balance será positivo, aunque te cueste algún sacrificio. Necesitás descansar y darte un respiro para que tu salud no se resienta, pero no descuides a esa gente que te quiere y que merece más atención por tu parte.

Horóscopo para Cáncer

Con esa intuición tan aguda que tenés vas a saber lo que más te conviene en cada momento, y vas a ir a por ello hasta lograrlo. Es el momento de ampliar horizontes y de apuntar hacia metas más ambiciosas. Los buenos aspectos del planeta Venus te aportan un carisma muy atrayente y te traen alicientes nuevos que te harán feliz. Dejate llevar por lo que sentís.

Horóscopo para Leo

La Luna en tu signo, los días 2 y 3, te transmite una energía muy protectora, y lo que deseás puede ocurrir antes de lo que imaginás. Tu creatividad está muy potenciada y podés iniciar algo nuevo que te hará brillar. Te gustan los desafíos y ahora podrás ponerte a prueba y salir vencedor. Días propicios para las relaciones y la comunicación con los demás.

Horóscopo para Virgo

Necesitás romper con situaciones de tu vida que no te gustan, y el Cuarto Menguante de la Luna en tu signo, el día 5, te va a ayudar a hacerlo con valentía. Tomá la iniciativa y no aplaces más tus decisiones. La soledad te sentará bien y te permitirá ahondar en vos y alcanzar la paz que deseás. Tu dinero mejora y te sentirás más relajado.

Esperanza Gracia, astróloga española, horóscopo, predicciones Esperanza Gracia señaló que la semana estará marcada por la Luna en fase menguante. Captura de pantalla YouTube

Horóscopo para Libra

La Luna menguando en tu signo, los días 6, 7 y 8, te ayuda a reflexionar con calma, animándote a dejar atrás todo aquello que ya no suma en tu vida. Vas a canalizar adecuadamente tus esfuerzos para que todo te salga a pedir de boca. Confiá en vos mismo. Tu encanto personal te da poder sobre los demás, así que dejá que aflore y sacale partido.

Horóscopo para Escorpio

El día 4 el planeta Venus ingresa en tu signo y despierta tu lado más sensual y magnético. Vas a brillar donde estés y sabrás ganarte a todo el mundo. Aprovechá tu carisma porque vas a estar imparable. Pueden proponerte un trabajo o propuesta que implique un traslado. Los días 9 y 10 la Luna en tu signo puede concederte un deseo. No olvides pedírselo.

Horóscopo para Sagitario

Felicidades. Con el Sol y el planeta Marte en tu signo estás recibiendo una energía astral muy afortunada y poderosa que te da alas para afrontar cualquier reto y cumplir tus sueños. Se alejan las dificultades y la vida te muestra su mejor cara. Podés ampliar tus relaciones sociales, y vivirás días llenos de novedades y gratas sorpresas.

Horóscopo para Capricornio

Mercurio transita por tu signo y estás tan brillante e ingenioso que vas a destacar, mostrándote abierto a nuevas propuestas e ideas. Es el momento de pasar a la acción y de no quedarte encerrado en tu mundo. Si has pasado por momentos de inquietud en tu vida afectiva, vas a comprobar que las cosas cambian y volvés a confiar. Algo que deseás se puede hacer realidad.

Horóscopo para Acuario

La Luna menguando aparta las trabas de tu vida e ilumina tu camino, y empiezan a disiparse los momentos inquietantes y convulsos que has vivido. Ahora podrás desprenderte de todo aquello que no te permite avanzar ni creer en tus posibilidades. Esforzate en cambiar lo que no te gusta. Tu visión de las cosas, sobre todo en lo profesional, será muy acertada.

Horóscopo para Piscis

El riguroso planeta Saturno en tu signo activa tu lado más sensato y voluntarioso, y, aunque lo intenten, nadie podrá apartarte de tus metas, pero tomate las cosas con calma y cultivá los pensamientos positivos. Es un buen momento para entablar relaciones y para encontrar el amor, si no lo tenés. Dejá que afloren tus sentimientos y disfrutá de la vida.

