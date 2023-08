Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 19 al 25 de agosto, signo por signo

A partir del 23 de agosto, el Sol abandona el apasionado y empoderado signo de Leo para ingresar en Virgo. Esta energía solar nos impulsará a ser un poquito más organizados y a querer tener todo bajo control. Nos va a gustar organizar todo al detalle y sobre todo planificar cada paso que demos.

Virgo Virgo Horóscopo

Los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) se van a ver especialmente favorecidos por esta posición astral del Sol y por el tránsito de Júpiter, el planeta de la suerte, por el signo de Tauro. Solo deben tener un poco de precaución al comunicarse con los demás.

Ese mismo día 23, Mercurio, el planeta que rige la mente y que está transitando por el signo de Virgo, se pone retrógrado y así estará hasta el 15 de septiembre. Durante este período debemos ser muy cautos porque acechan los malentendidos, las discusiones y los errores. Tenemos que ser muy precavidos con el diálogo.

Por último, el día 24 tiene lugar el cuarto creciente de la Luna en el signo de Sagitario. Esta energía nos transmitirá entusiasmo, vitalidad y sobre todo optimismo para enfrentarnos a los retos de la vida.

Horóscopo para Acuario

El cuarto creciente te transmite una sensación de bienestar y alegría, y mucha energía para que nada se te resista. Son días favorables para establecer relaciones sólidas, tanto laborales como afectivas. Preferirás apostar por lo concreto y lo seguro, en lugar de por lo seductor y lo ambiguo, por mucho que te atraiga. Vienen buenas ocasiones para lograr la felicidad.

Horóscopo para Leo

Con el Sol en tu signo hasta el día 23, vas a encontrar muchas facilidades para lograr lo que deseas, y ahora es el momento de hacer un esfuerzo y conseguir una meta importante. Tendrás las ideas muy claras y sabrás qué hacer para dirigir tu vida en la dirección que querés. Tu carisma y un poder de seducción inmenso te harán irresistible. Acapararás todas las miradas.

Horóscopo para Libra

La Luna creciente en tu signo, los días 19, 20 y 21, te transmite vitalidad y optimismo para que te dejes llevar por la vida sin darle tantas vueltas a las cosas. Buen momento para construir algo sólido, tanto en el ámbito laboral como en el de las relaciones. Llamarás poderosamente la atención por tu frescura y originalidad, y sabrás convencer a los demás de lo que quieras.

Horóscopo para Virgo

¡Felicidades! El Sol ingresa en tu signo el día 23 y comienzas un período afortunado, así que ya podés ir preparándote para sacarle todo el jugo a la vida. Marte en tu signo te da una fuerza extraordinaria que te permitirá enfrentarte con valentía a cualquier desafío. Aprovechá la mágica danza cósmica del firmamento para hacer realidad tus deseos y cumplir tus sueños.

Horóscopo para Géminis

Olvidá el sufrimiento que has vivido en el pasado y aprovechá las nuevas oportunidades que vienen a tu vida, porque atravesás un momento favorable para lograr lo que anhelás. Tu capacidad para relacionarte, para abrirte a los demás y participar en actividades conjuntas te va a venir de maravilla. Aunque algo no haya empezado tan bien como pensabas, puede acabar mejor de lo que creés.

Horóscopo para Tauro

Estás protegido por la energía de Júpiter en tu signo, así que no dudes en hacer lo que deseás, pensá en vos y en lo que querés. Algún problema que ensombrecía tu vida se puede resolver felizmente. Debés replantearte tus obligaciones y repartir tareas. Delegar en los demás te permitirá cargar energías. Podés estar gastando más de la cuenta; poné orden en tu economía.

Horóscopo para Escorpio

Con la Luna creciendo en tu signo, los días 22 y 23, tendrás mucho empuje e irás directo a por lo que quieres, y los resultados que vas a obtener serán muy positivos. Cualquier iniciativa que tomes nacida de una corazonada te va a dar muy buenos frutos. Seguí tu intuición. Vas a estar muy solicitado y te vas a rodear de gente afín con la que disfrutarás mucho.

Horóscopo para Aries

El cuarto creciente de la Luna te revitaliza para que des lo mejor de vos mismo y tomes las riendas de tu vida, finalizando esos asuntos pendientes que no te dejan centrarte. Recordá que tenés madera de líder y que será difícil que se te escape algo si te lo proponés de verdad. Tu personalidad atraerá mucho, pero podés vivir relaciones tormentosas y con altibajos.

Horóscopo para Cáncer

Te has sacrificado tanto por los demás que ahora podés sentirte agotado y poco recompensado, pero el cuarto creciente de la Luna viene en tu ayuda, llenándote de fuerza y exaltando tu optimismo y tu alegría de vivir. Evitá cualquier desgaste innecesario y mimate. Las pequeñas cosas de la vida, que a veces se pasan por alto, son las que te traerán la mayor felicidad.

Horóscopo para Sagitario

Alguna situación que atravesás te tiene angustiado, pero antes de lo que imaginás la vida te puede sorprender con algo positivo. El cuarto creciente de la Luna en tu signo equilibra tus emociones y aparta dudas y temores para que no te sientas vulnerable y pises fuerte. Sé cuidadoso con lo que decís; en muchas ocasiones, el silencio será tu mejor aliado.

Horóscopo para Capricornio

La Luna en cuarto creciente te ayuda a consolidar algo que has iniciado y te transmite vitalidad y fuerza para que no titubees y confíes en vos, pese a que el viento no sople a tu favor. Saldrás fortalecido de cualquier prueba que te presente la vida. Atrevete a hacer lo que deseás y lanzate sin miedo porque está en juego tu felicidad.

Horóscopo para Piscis

El planeta Saturno en tu signo puede dar paso a inseguridades y miedos que te arrebaten la tranquilidad que tanto necesitás, pero puede suceder algo inesperado que dé un vuelco positivo a lo que te inquieta. Alejate de gente negativa y alarmista que no te aportan nada ni suman en tu vida. Que no te tiemble el pulso para tomar decisiones y negarte a compromisos que no ves claros.

HORÓSCOPO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2023 | ESPERANZA GRACIA

