Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 10 al 16 de febrero, signo por signo

El martes 13 el guerrero Marte, el planeta rojo, ingresa en el signo de Acuario. Esa energía va a hacer que nos guste sorprender a los demás y que nos atraiga mucho todo lo que sea nuevo y original. No vamos a obedecer órdenes a menos que sean muy claras y que no tengamos más remedio.

Esperanza señaló que otra fecha mágica de esta semana es el miércoles 14, San Valentín, el patrón de los enamorados. También aconsejó el color rojo para este día, que se celebra con la Luna en el signo de Tauro, por lo que los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) van a estar genial.

Por último, indicó que el viernes 16 tiene lugar la Luna Creciente en el signo de Tauro, lo que nos llena de fuerza para conseguir nuestros sueños y no abandonarlos. Ese mismo día el planeta del amor, Venus, ingresa en Acuario. Los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) van a ser los más seductores del cosmos.

Esperanza Gracia, horóscopo

Horóscopo para Aries

Puedes verte envuelto en una polémica que nada tiene que ver contigo. No tomes decisiones de manera explosiva y verás cómo pronto se aclara todo. Los días 12 y 13 la Luna en tu signo te protege y te guía por el sendero que más te conviene en cada momento. Las cosas terminarán saliendo como deseas, pero antes quizá tengas que hacer algún cambio necesario.

Horóscopo para Tauro

Cuidarás mucho los detalles y los resultados que obtendrás serán excelentes. El Cuarto Creciente en tu signo, el día 16, te ayuda a consolidar un cambio que has iniciado y que te favorece mucho. Estás bajo la protección del benefactor Júpiter, y puedes tener algún golpe de suerte que mejore tu vida. Las cosas sencillas son las que te darán la felicidad.

Horóscopo para Géminis

Estás batallador, desafiante, con mucho empuje, y con esa actitud puedes llegar donde quieras. Tu gran habilidad e inteligencia en el manejo de las situaciones y tu capacidad para cambiar sobre la marcha te auguran el éxito. Las energías cósmicas trabajan de la mano para que puedas alcanzar lo mejor y vivas momentos de alegría y mucho disfrute.

Horóscopo para Cáncer

No te conformarás con lo que tienes y sentirás que necesitas cambios. Ahora es el momento de atreverte a hacerlos, y los resultados serán positivos. La Luna en Cuarto Creciente te activa para que dejes atrás penas y disgustos que no te permiten vivir tranquilo. Da tiempo al tiempo y, mientras, disfruta de esos placeres sencillos que calman tu espíritu y tu ánimo.

Horóscopo para Leo

Puedes tener contratiempos que no esperabas, pero tómate las cosas con calma y no dejes que las tensiones se apoderen de ti porque pronto las dificultades van a dar paso a las facilidades, y todo cambiará a mejor. Días propicios para rectificar, para volver sobre tus pasos y tratar de arreglar algo que sabes que no hiciste bien. Te sentirás liberado.

Horóscopo para Virgo

Las responsabilidades y el esfuerzo diario te han agotado. Necesitas rebajar tu nivel de exigencia y disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Los asuntos que te agobiaban se resolverán a tu favor, y te asombrará comprobar que todo va mejor cuando te relajas y no fuerzas las situaciones. Piensa en positivo y deja aflorar lo que sientes.

Esperanza Gracia, horóscopo

Horóscopo para Libra

Alguna situación no resuelta será tu prioridad estos días, y vas a tener tanta fuerza y determinación que podrás solucionarla. También irán de maravilla las cosas en las que te impliques de verdad. Estás recibiendo una poderosa energía astral que contribuirá a que la armonía vuelva a tu vida y a que todo te resulte más fácil. Líbrate de tu indecisión para no perder oportunidades.

Horóscopo para Escorpio

Tendrás que asumir riesgos y te atreverás con todo. No vas a salir mal parado, pero puedes pasar por momentos de incertidumbre que te dejen sin energía. Necesitas abrirte a los que te rodean, contactar con gente, salir y divertirte para recargar pilas. Sigue tus intuiciones y prescinde de las opiniones ajenas, sin permitir que nadie decida por ti.

Horóscopo para Sagitario

Los astros te van a poner en bandeja interesantes oportunidades que te abrirán muchas puertas y que no debes dejar pasar. Vas a ser capaz de afrontar los mayores retos y salir victorioso de ellos; sigue siempre adelante y que los inconvenientes no te hagan abandonar. Lo que hagas estará en el punto de mira, así que procura ser tú mismo, sin importarte el qué dirán.

Horóscopo para Capricornio

El planeta Venus en tu signo hasta el día 16 te proporciona una visión grata y positiva de la vida, ayudándote a ser feliz y a olvidar algunos sinsabores del pasado. Si hay algo de lo que estás pendiente, se va a resolver de forma satisfactoria. Tus relaciones mejorarán notablemente si expresas lo que sientes y dejas que afloren tus emociones.

Horóscopo para Acuario

Muchas felicidades. Tienes al Sol y a Mercurio en tu signo, y el día 13 ingresará Marte, y el 16 lo hará Venus. Con esa concentración planetaria, el Cosmos se confabula para que disfrutes de un período mágico y lleno de recompensas. Si deseas algo, no dudes de que ahora es el momento de conseguirlo. Puedes tener relámpagos de intuición muy valiosos. Síguelos.

Horóscopo para Piscis

La Luna creciente en tu signo, los días 10 y 11, hace que estés muy activo y con ganas de aprovechar cualquier oportunidad que surja. Y Saturno, también en tu signo, te aporta una voluntad firme y persistente para que insistas y perseveres, y no se te escape lo que quieres. Te sobrará inteligencia y amplitud de miras, y sabrás actuar como mejor te conviene.

Embed - HORÓSCOPO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2024 | ESPERANZA GRACIA

